Hemşirenin içinden seri katil çıktı! Yedi bebeği öldürmüş

Yayınlanma: 18.08.2023 - 19:27

Güncelleme: 18.08.2023 - 19:28

İngiltere’de bir hastanede çalışan 33 yaşındaki Lucy Letby adlı bir hemşire, yeni doğan ünitesinde yedi bebeği öldürmekten ve altı bebeği de öldürmeye çalışmaktan suçlu bulundu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Letby ülkenin modern tarihinde en fazla bebeği öldüren seri çocuk katili oldu. Cinayetler ve cinayet girişimleri hemşire 20’li yaşlarındayken yaşandı.

Letby, bebeklere kasten hava enjekte ederek, zorla süt vererek, iki bebeği insülin zerk ederek öldürdü. Katil hemşirenin kurbanları arasında, ikiz olarak dünyaya gelen erkek kardeşler ve damardan hava verilerek doğumundan 24 saat sonra öldürülen bir bebeğin olduğu öğrenildi. 10 hafta erken dünyaya gelen bir kız bebeğin ise dördüncü denemede öldürüldüğü tespit edildi.

Hemşirenin öldürmeye çalıştığı bebeklerden biri şu anda sekiz yaşında ve beyin felci nedeniyle ağızdan beslenemiyor, 24 saat bakım altında yaşıyor.

‘BUNU YAPTIĞIM İÇİN ŞEYTANIM’

Letby’nin gözaltına alınmasında sonra evinde yapılan aramada, elle yazılmış bir not kağıdında “Bebekleri bilerek öldürdüm, çünkü onlara bakabilecek kadar iyi değildim. Ben korkunç, şeytanı bir insanım. BUNU YAPTIĞIM İÇİN ŞEYTANIM” yazılı bir not bulunmuştu.

Letby hakkındaki soruşturma, hastanedeki açıklanamayan prematüre bebek ölümlerindeki artışın ardından başladı. Haziran 2015’ten önce söz konusu yeni doğan ünitesinde yılda üçten az bebek ölümü oluyordu.

10 ay süren davanın, İngiltere’nin en uzun süren cinayet davalarından biri olduğuna inanılıyor.

Letby’ye verilen hapis cezası Pazartesi günü Manchester kentindeki duruşmada açıklanacak.

ALTI BEBEK İÇİN CİNAYET GİRİŞİMİNDEN YENİDEN YARGILANABİLİR

Jüri katil hemşireyi, iki cinayet girişimi ithamından suçsuz bulundu. Dört bebeğin ölümü ile ilgili ise karara varamadı. Savcılık, altı cinayet girişimi suçlamasında yeniden yargılama talep edilip edilmeyeceğine karar vermek için mahkemeden 28 gün süre istedi.

Savcı Pascale Jones, Letby’nin “suçlarını gizlemek için elinden geleni yaptığını ve bunlardan birinin bakımı altındaki bebeklere zarar verme yöntemlerini çeşitlendirmek olduğunu” söyledi. Jones “Letby çalışma arkadaşlarını kandırmaya ve bebeklere verdiği zararı zaten kötü durumdaki bebeklerin durumunun kötüleşmesi olarak sundu” dedi.

Ekim 2022’de başlayan davada savcılık Letby’yi “hesapçı” ve “hilekar” bir fırsatçı olarak tanımladı. Katil hemşire, ‘cinayetlerini örtbas etmek için’ çalışma arkadaşlarını manipüle eden biri olarak tanıtıldı.