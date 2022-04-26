Hepatit virüsü çocukları tehdit ediyor: 17 vakada çözüm karaciğer nakli oldu
Dünyada hepatit vakaları yayılmaya devam ediyor. Virüsün 12 ülkede 169 kişide görüldüğü ve bir kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıklandı.
İngiltere’de başlayan ve çocukları hedef alan hepatit (karaciğer iltihabı) vakaları yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), virüsün 12 ülkede 169 kişide görüldüğünü ve bir kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, “Yeni salgının etkeni henüz saptanabilmiş değil. Araştırmalar devam ediyor. Türkiye’de şu ana kadar herhangi bir hepatit vakası olmadı” dedi.
İngiltere’de 5 Nisan’da ortaya çıkan hepatit, 11 ülkede yayılmaya başladı. Çocuklarda görülen virüs sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtiler gösteriyor. Bazı vakalarda virüsün etkileri nedeniyle ağır karaciğer iltihabı görülürken karaciğeri iflas eden 17 çocuğa nakil yapıldı. Prof. Dr. Balık, bu hastalığın Covid-19 gibi hızlı bulaşan bir salgın olmadığını, solunum yoluyla da bulaşmadığını söyledi.
BULAŞ HIZI DÜŞÜK
Yayılma hızının düşük olduğunu vurgulayan Balık, sözlerini şöyle sürdürdü: “Buna karşılık mutlaka dikkat edilmeli. Hepatit ciddi seyir gösteren bir hastalık. Virüs, karaciğere zarar veriyor. Hastalık etkeninin hızlı biçimde ortaya konulması, koruma ve tedavi yöntemleri için ne gerekiyorsa yapılması gerekiyor.”
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