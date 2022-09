Her 4 kişiden 1’i şeker hastası

07 Eylül 2022 Çarşamba, 07:00

İç Hastalıkları (Dahiliye)bölümünde çok fazla hastalık grubu olduğunu aktaran İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökçe Kundakçı Gelir, “En sık karşılaştığımız hastalıklar; şeker hastalığı, tansiyon ve kolesterol” diye konuştu. Aslına bakıldığında şeker, kolesterol ve tansiyon gibi hastalıkların tümünün birbirleriyle iç içe geçmiş hastalıklar olduğunu belirten Dr. Gelir, bunu şöyle açıkladı: “Biri başladığında diğeri de arkasından geliyor. Endüstriyelleşme başladıktan sonra, yani son 50 ila 70 yılda işlenmiş şekerin, mısırın, tatlandırıcıların hayatımıza girmesiyle basit karbonhidrat tüketimimiz arttı. İş hayatı yoğunluğundan oldukça çabuk hazırlanabilen fast-food tüketimimiz arttıkça vücudumuz eskiden gıda aldığımızda sindirmek için bir parça enerji harcıyordu, şimdi aldığımız her şeyde şeker zaten sindirilmiş olarak bulunuyor. Biz o asitli, şekerli içeceği içtiğimiz anda vücudumuza şekeri direkt olarak alıyoruz ve vücudumuz buna şaşırıyor. Vücut bir süre bu şekeri dengeliyor ama vücudun nötrleyemeyeceği aşamayı geçtikten sonra organlarımızı bozmaya başlıyor. Önce insülin direnci, sonra karaciğerde yağlanma, kilo artışı, kolestorel, damarların incelmesi ve hepsi iç içe geçmiş hastalıklar” dedi.

2 TİP ŞEKER HASTALIĞI VAR

Şeker hastalığının, kan şekerinin yüksek ilerlemesiyle seyrettiğini, böbrekleri bozabilen, çok sinsi ilerleyen bir hastalık olduğunu aktaran Dr. Gelir, “Toplumda çok sık görülen bir hastalıktır. Neredeyse her 4 kişiden biri şeker hastasıdır. Şeker gözü bozabilir, böbreği bozabilir, kalbi bozabilir. İlgilendiğimiz en temel hastalık şeker hastalığı. Bunun dışında tansiyonun yükselmesiyle beraber görülen yüksek tansiyon hastalığı. Toplumda özellikle çok fazla karbonhidrat ve tuzlu yemeyi sevdiğimiz için her 4,5 yetişkinden biri tansiyon hastası şu an. Onun dışında kolesterol yüksekliği gibi pek çok hastalıkla ilgileniyoruz” ifadelerini kullandı. Şeker hastalığını 2’ye ayıran Dr. Gelir; “İlki daha genç yaşlarda 20’li yaşlarda görmeye başladığımız pankreasın yetersiz olduğu ve ömür boyu insülin kullanması gereken hastalar. Ama bizlerin daha çok gördüğü 30’lu yaşlarda kilo artışıyla beraber hareketsizlikle birlikte ortaya çıkan hamur işlerini, abur cuburu, işlenmiş gıdaları, şekeri çok fazla tüketmekle ortaya çıkan tip 2 dediğimiz aslında hatalı yiyecekler sonucu ortaya çıkan şeker hastalığıdır” şeklinde konuştu.

NASIL ANLAŞILIR?

Şeker, tansiyon kolesterolün nasıl anlaşılacağını ise Dr. Gelir şöyle açıkladı:

“Son 3 ayda hızlı kilo alımı, ağız kuruluğu, ailede şeker geçmişi varsa, gece ikiden fazla idrara kalkma ihtiyacı, elde ve ayakta uyuşma, bulanık görme varsa şeker hastalığından şüphelenebiliriz. Kolesterolde ise; mesela geçmeyen baş ağrılarınız varsa, başınızda ağırlık hissediyorsanız, akşam uykuya dalmakta zorluk, geçmeyen bir yorgunluk varsa mutlaka kolesterole baktırmak gerekir. Sık idrara çıkma özellikle geceleri uyanıp idrar yapma. Yüksek tansiyon için ise şu belirtiler önemlidir: Bulanık ya da çift görme, bacaklarda şişlik, nefes darlığı, halsizlik, yorgunluk, isteksizlik, kulak çınlaması, burun kanamaları”.