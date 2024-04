Her 8 kadından 1’i kansere yakalanma riski taşıyor

Yayınlanma: 05.04.2024 - 11:35

Güncelleme: 05.04.2024 - 11:35

Ege Üniversitesi (EÜ) Araştırma Odaklı Öğrenci Merkezi’nde (AROM) “Ulusal Kanser Haftası” dolayısıyla “Erken Tanıyla Yaşama Zaman Tanı” konulu etkinlik düzenlendi. EÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüçhan Sertöz, EÜ Kanserle Savaş Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve EÜ Tıp Fakültesi Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Emine Serra Kamer, EÜ Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Gizem Engin, Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğr. Gör. Uzman Dr. Özge Arslan, EÜ Kanserle Savaş Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Fatma Sert ve öğrenciler katıldığı etkinlikte, kanser hastalıklarının erken teşhis ve tedavisi hakkında bilgiler verildi.

SERT: ERKEN TANI YAŞAM SÜRESİNİN UZAMASINI SAĞLAR

Ulusal Kanser Tarama Programı ile ilgili bilgi veren EÜ Kanser Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Fatma Sert, Kanser Haftasına özel bir farkındalık oluşturmak istediklerini ifade ederek, “Erken tanı hayat kurtarıyor. Sağlık Bakanlığı, erken teşhis ve tedaviyi teşvik etmek için Ulusal Kanser Tarama Programı’nı yürütmektedir. Sağlık Bakanlığının sayfasına baktığımızda Ulusal Tarama Programı kapsamında meme, serviks ve kolorektal kanserler olmak üzere üç ana kanserin taramasının yapıldığını görebiliriz. Çünkü bu üç ana kanserin erken tanı ile öğrenilmesi yaşam süresini uzatıyor. Ayrıca program kapsamında, belirli yaş gruplarındaki kadınlara meme kanseri taraması için ücretsiz mamografi çekimi yapıyor. 40-69 yaş arası kadınlara her iki yılda bir mamografi çekimi önerilmektedir. Tarama, meme kanserinin erken teşhisinde önemli bir rol oynamaktadır. Erken tanı ve teşhis, tedavinin daha başarılı olmasını ve hastanın yaşam süresinin uzamasını sağlar. Bu yüzden aile hekimlerinize düzenli olarak başvurmanızı öneriyorum. Şüpheli bir durum ortaya çıkarsa Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) danışmanlığında tedavi sürecine başlamalısınız” diye konuştu.

DR. ARSLAN: 40 YAŞ ÜSTÜNDEKİ HER KADINA YILLIK MAMOGRAFİ YAPILMALIDIR

Programda “Kendi Kendine Meme Muayenesi” konulu bir sunum yapan Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğr. Gör. Uzman Dr. Özge Arslan, “Kadınlarda en sık görülen kanser, meme kanseri türüdür. Bu tür kadınlar kadar sık olmasa da erkeklerde de görülebiliyor. Her 8 kadından 1’inde yaşamı boyunca meme kanseri gelişme riski var. Hastalık her zaman bulgu vermediği için asıl amacımız toplumda düzenli tarama yaptırma bilincini oluşturmak. 40 yaş üstündeki her kadına yıllık mamografi yapılmalıdır. Hastanın hastaneye gelmeden önce kendi kendine muayene edebilmesi çok önemli. Şüphe duyulan durumlarda KETEM’e başvurularak yüzde 25-40 oranında kanser riskinin azaldığı görülmüştür” ifadelerini kullandı.

Ege Üniversitesi tarafından düzenlenen Ulusal Kanser Haftası farkındalık etkinliği, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Sempozyumun ardından maket ile erken tanı için kendi kendine muayene yöntemi gösterilerek, katılımcılara bilgi verildi.