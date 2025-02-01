Her soğuk algınlığı grip değil

Yayınlanma: 01.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 01.02.2025 - 04:23

Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi rof. Dr. Gaye Ulubay, “Sağlık Bakanlığı verilerine göre bu yıl ocak ayının ilk haftasında solunum yolu şikâyetiyle başvuran hastaların yüzde 22’sinde influenza, yüzde 20’sinde ise rinovirüs ve Covid-19 tespit edilmiştir. İnfluenza, altta yatan hastalığı olan kişilerde, gebelerde, yaşlılarda ağır seyredip ölüme neden olabilir. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre aralık ayı itibarıyla influenza oranlarında artış görülmüştür” dedi.

‘AŞI ÇAĞRISI’

Türk Toraks Derneği Solunum Sistemi nfeksiyonları Çalışma Grubu başkanı rof. Dr. bru Çakır dis ise “Birbirine çok benzeyen bu dört hastalığı test yapılmadan ayırt etmek çok güçtür. Test sayısının artırılması gereksiz ilaç kullanımı ve ilaç direncini azaltabilir. Altı ayın üzerinde, özellikle risk grubunda olan kişilere grip aşısının her yıl yapılmasını önermekteyiz. Kalabalık ortamların havalandırılması, özellikle hasta kişilerin maske kullanımı, hastanelerde maske kullanımının zorunlu hale getirilmesini enfeksiyonların yayılımını azaltacaktır” diye konuştu.