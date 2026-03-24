Her yıl milyonlar etkileniyor: Tüberlükoz (verem) tehdidi sürüyor!

24 Mart Dünya Tüberküloz Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 2025 Küresel Tüberküloz Raporu verilerine dikkat çeken Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, tüberkülozun (verem) dünya genelinde halen ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurguladı.

2024 yılında dünya genelinde 10,7 milyon kişinin bu hastalığa yakalandığını ve 1,23 milyon kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Bildirici, Türkiye'nin Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı sayesinde bu mücadelede örnek ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

"VEREM SAVAŞI DİSPANSERLERİNDE HİZMETLER ÜCRETSİZ"

Hastalığın bulaşma yolları ve Türkiye'deki ücretsiz tedavi imkanlarına değinen Doç. Dr. Yaşar Bildirici, "Tüberküloz solunum yoluyla, özellikle tedavi görmeyen hastaların öksürme ve hapşırmasıyla yaydığı damlacıklar üzerinden bulaşır. Sağlık Bakanlığımız bünyesindeki verem savaşı dispanserlerinde tanı, tedavi ve takip hizmetleri tamamen ücretsiz sunulmaktadır. Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) ve Video Gözetimli Tedavi (VGT) yöntemleriyle hastalarımızın ilaç kullanım süreçlerini titizlikle takip ederek tedavi başarısını artırıyoruz" şeklinde konuştu.

"RİSKLİ GRUPLARA MOBİL TARAMA DESTEĞİ"

Eskişehir ve ülke genelinde yürütülen saha çalışmalarına da değinen Bildirici, cezaevleri, okullar ve toplu yaşam alanlarında mobil tarama araçlarıyla erken teşhis çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Bildirici, "BCG aşısının zamanında uygulanması, özellikle çocuklarda hastalığın ağır seyretmesini engelliyor. Ayrıca dirençli vakalar için ülkemizde 11 referans hastanesinde ileri düzey tedavi imkanı sağlanırken, hastalarımızın bu süreci aksatmaması adına şartlı nakdi destek programları da uygulanmaktadır. Toplumda farkındalığı artırarak 'Veremsiz Bir Türkiye' hedefine hep birlikte ulaşabiliriz" ifadelerini kullandı.