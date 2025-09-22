'Hijyen eksikliği hasta ediyor'

Hastalıklara karşı alınabilecek önlemleri anlatan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Burçin Hatipoğlu, okula giden çocukların hijyen kurallarına dikkat etmediklerinde çeşitli hastalıklara yakalanabileceğini söyledi. Uzm. Dr. Hatipoğlu, “Çocukların en sık geçirdiği hastalıklar, soğuk algınlığı ve bademcik enfeksiyonu gibi üst solunum yolu enfeksiyonları, alt solunum yolu enfeksiyonları, viral enfeksiyonlar, viral döküntülü hastalıklar, bağırsak enfeksiyonları, orta kulak iltihabı ve idrar yolu enfeksiyonu sayılabilir" dedi.

'ELLER SIK SIK YIKANMALI'

Bu enfeksiyonlardan korunmanın yollarını aktaran Uzm. Dr. Hatipoğlu, “Öncelikle çocukların her besin grubundan dengeli ve düzenli beslenmesi çok önemlidir, özellikle de C vitamininden zengin beslenmek ve bol sıvı gıda tüketimi hem hastalık esnasında iyileşmeyi hızlandırır hem de hastalıklardan korunmak için önemli rol oynamaktadır. Ayrıca düzenli ve yeterli sürede uyku, temiz ve açık ortamda fiziksel aktivite de çocukların bağışıklığını pozitif yönde desteklemektedir. Üst solunum yolu enfeksiyonları kalabalık ve kapalı ortamlarda çok hızlı yayılabildiği için okullarda hijyen kurallarına dikkat etmek gerekiyor. Elleri sık sık yıkamak, elleri burun ve ağza dokundurmamak, sınıf ortamını sık sık havalandırmak ve okullarda ortak kullanım alanlarının ve eşyalarının düzenli temizlendiğinde emin olmak bulaş ihtimali en aza indirecektir. Ayrıca hastalık semptomları olan çocuğu okula göndermemek de hastalığın yayılımını engellemek için en önemli önlemdir" diye konuştu.

'HAVALANDIRMA DA ÖNEMLİ'

Bazen kalabalık alanlarda tuvaletlerde hijyen eksikliğinin olabileceğine değinen Uzm. Dr. Hatipoğlu, “İdrar tutan çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları ve idrar kaçırma problemleri artmakta olup ayrıca yeterince temiz olmayan tuvaletlerden de bulaş yoluyla enfeksiyon kapma riski oluşmaktadır. Özellikle okullar gibi kalabalık ve ortak kullanım alanlarıyla öğrenci yurtlarında, havalandırma sistemleri düzenli ve etkin çalışıyor olması veya düzenli aralıklarla pencerelerin açılıp ortamın havalandırılması damlacık yolu ile bulaşan solunum sistemi enfeksiyonlarında korunmak için gereklidir. Aynı şekilde öğrenci yurtlarının yemekhanelerinde de hijyen kurallarına uyulması, hazırlanan yemeklerin temizliğine ve uygun şartlarda muhafaza edilmesine dikkat edilmesi, bağırsak enfeksiyonlarından ve benzeri enfeksiyonlardan korunmak için etkili yöntemlerdendir" ifadelerini kullandı.