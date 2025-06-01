Hijyenik olmayan yüzme havuzu suları konusunda uzmanlar enfeksiyona karşı uyarıyor: Kulak tıkacı kullanın

Yaz aylarının vazgeçilmezi olan yüzme, serinlemenin en keyifli yollarından biri. Ancak yeterince hijyenik olmayan havuzlar, kulak için risk oluşturabilir. Cumhuriyet, kulak sağlığı için alınması gereken önlemleri uzman odyolog Leyla Topkan ve kulak burun boğaz hastalıkları (KBB) Uzmanı Dr. Altan Atalay ile konuştu.

Atalay, “Yüzücü kulağı tıbbi adıyla eksternal otit veya dış kulak yolu enfeksiyonu, dış kulak yolunda meydana gelen enfeksiyondur. Dış kulak girişinden kulak zarına kadar olan kısım dış kulak yolu olarak adlandırılır. Dış kulak yolu yapısı gereği karanlık ve nemlidir. Yaz aylarında havuz ve denizde geçirilen sürenin de artması ve dış kulak yolunun sürekli nemli kalması, dış kulak yolu enfeksiyon riskini önemli ölçüde artırır” ifadelerini kullandı.

KİŞİYE ÖZEL KULAKLIK

Yüzme sırasında bazı önlemler alınması gerektiğine dikkat çeken Atalay, “Yüzerken suyun kulağa girmesini engellemek için kulakları tam kapayacak şekilde bone kullanılmalı. Kulak tıkacı da takılmalı. En etkili ve güvenilir kulak tıkaçları işitme merkezlerinde odyolog gözetiminde kişiye özel olarak üretilen kulak tıkaçlarıdır. Bu tıkaçlar kulağınızın anatomik yapısına tam uyum sağlar ve yüksek düzeyde su geçirmezlik sunar. Özellikle sık enfeksiyon geçiren bireyler için yüzerken ve duş alırken kulak tıkacı kullanmayı mutlaka öneriyoruz. Havuzdan sonra kulakların temiz ve kuru tutulması önemlidir” dedi.

Kulak enfeksiyonu belirtilerine değinen uzman odyolog Leyla Topkan ise “Öncelikle kulak ağrısı, kulak yolunda şişkinlik ve kulakta dolgunluk hissi olabilir. Mantar enfeksiyonlarında ayrıca kulakta akıntı ve kaşıntı da sık görülür. Tedavisi, KBB hekimi tarafından yapılmalı, gerekiyorsa kulak bakımı ve ilaç tedavisi uygulanmalıdır” ifadelerini kullandı. Uzun süre kulaklık kullanımının da kulak sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceğini söyleyen Topkan, “İşitme kaybı ve kulak çınlaması önemli bir risktir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 85 dB sese uzun süre maruz kalan bireylerin işitme sağlığı açısından risk oluşturduğunu belirtmektedir” şeklinde konuştu.

Topkan, “Uzun süre hijyensiz kulaklık kullanmak, özellikle kulak içi modellerde enfeksiyon riskini artırır. Kulak içi kulaklıklar dış kulak yolunu kapatarak yeterli havalanmasını engeller. Havasız ortam, bakteri ve mantar üremesine zemin hazırlar” dedi.

Yüzücü kulağının ortaya çıkmasında birkaç temel faktör var:

- Hijyenik olmayan suda yüzmek.

- Havuz suyunun uzun süre dış kulak yolunda kalarak nemli bir ortam oluşturup mikropların üremesini kolaylaştırması.

- Sık yüzmenin dış kulak yolunun cilt bariyerinin bütünlüğünü bozarak enfeksiyona açık hale getirmesi.