Hindistan’da endişe yaratan gelişme: Yeni Covid-19 varyantı geliyor
Uzmanlar, BA.2.75 isimli varyantın aşıya karşı dirençli olabileceğini belirtti.
Koronavirüs salgınının başlarında Hindistan’da meydana gelen mutasyon Covid-19’un Delta varyantının yayılmasını tetiklemişti.
Bilim insanları Omicron varyantının Hindistan’da hızla yayıldığını açıklarken yeni bir varyantın da oluşabileceğini dile getirdi. Sözcü'nün aktardığına göre uzmanlar tarafından, BA.2.75 isimli varyantın aşıya karşı dirençli olabileceği belirtildi. Hastalığın BA.5 de dahil olmak diğer Omicron varyantlarından daha ölümcül olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.
Mayo Clinic’te Viroloji Kliniği Direktörü Matthew Binnicker, “Henüz bir sonuca varmak zor fakat Hindistan’da hastalığın yayılma hızı çok yüksek” ifadesini kullandı.
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