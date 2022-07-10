HPV aşısına da zam geldi! 'Krizin bedelini kadınlara yaşamıyla mı ödeteceksiniz'

10 Temmuz 2022 Pazar, 18:13

Human Papilloma Virus (HPV) olarak bilinen virüs, meme kanserinden sonra kadınlarda en sık görülen kanser türü olan rahim ağzı kanserine neden oluyor. Virüse karşı kullanılan HPV aşısı, yüzde 90’a varan koruyuculuk sağladığı biliniyor. Aşı, çocuk yaştan itibaren hem kadın hem erkeklere uygulanabiliyor. HPV aşısının yüksek fiyatlandırma politikası nedeniyle Türkiye’de ve dünyanın birçok yerinde yaygın bir şekilde kullanılamıyor.

Uygulanan aşıların ücretinin SGK tarafından karşılanması için başvuruda bulunan ve hukuki süreci takip eden Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, bugün HPV aşısına zam geldiğini duyurdu.

Aşının 790 lira 77 kuruş ücreti olduğu görülen sistemde 9 Temmuz itibarıyla 993, 28 TL'ye çıktığı görüldü.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyerek gelen zamma tepki gösterdi.

Derneğin Twitter hesabından yapılan paylaşımında şu ifadeler kullanıldı;

"HPV aşısı 993.28 TL oldu. Krizin bedelini kadınlara yaşamıyla mı ödeteceksiniz?Bu kez biz ödemiyoruz, bu kez vergi borçlarını affettiğiniz, halka ait arazileri bol keseden dağıttığınız patronların kapısını çalın. Bizde öfkemizden başka verecek bir şey kalmadı."

HPV aşısı 993.28 TL oldu.

Krizin bedelini kadınlara yaşamıyla mı ödeteceksiniz?

Bu kez biz ödemiyoruz, bu kez vergi borçlarını affettiğiniz, halka ait arazileri bol keseden dağıttığınız patronların kapısını çalın.

Bizde öfkemizden başka verecek bir şey kalmadı.@drfahrettinkoca pic.twitter.com/yyZVsEJ8kW — Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği (@oncecocukkadin) July 10, 2022

HPV NEDİR? HPV AŞISI NEDİR?

HPV, oldukça bulaşıcı DNA virüslerdir ve cinsel yolla bulaşan en yaygın enfeksiyonlardan biridir. 200 civarında HPV tipi mevcuttur. Ancak bilinen yaklaşık 20 farklı türü genital enfeksiyona neden olmaktadır. HPV’nin kanser yapan (yüksek riskli) ve siğil yapan (düşük riskli) tipleri mevcuttur. Yüksek riskli HPV tipleri kadınlarda servikal kanser, vulva, vajina, orofarinks, anüs kanserleri ve ilgili prekanseröz (kanser öncü hücreleri ) lezyonlar; erkeklerde ise anüs ve penis kanserleri ile ilişkilidir.

Her yıl 250 bin Human Papilloma Virüsünün (HPV) neden olduğu kadın rahim ağzı kanserinden hayatını kaybediyor.

10 yıl öncesine kadar HPV'nin tedavisi yoktu. Ancak yapılan araştırmalar sonunda geliştirilen aşılarla HPV enfeksiyonunun, dolayısıyla rahim ağzı kanserinin büyük oranda önlenebildiği saptandı.

KİMLER HPV AŞISI OLMALI?

Uzmanlara göre, HPV aşısı hem kadına hem de erkeğe yapılabilmektedir. HPV aşısı, 11 veya 12 yaşlarındaki kız ve erkek çocuklar için rutin olarak tavsiye edilir, ancak 9 yaşından itibaren de verilebilir. Kız ve erkek çocuklarının cinsel temas ve HPV'ye maruz kalmadan önce aşıyı olmak önem taşımaktadır.

HPV AŞISI HANGİ ÜLKELERDE ÜCRETSİZ UYGULANIYOR?

Avustralya, Kanada, Portekiz, Norveç, Finlandiya, Danimarka gibi gelişmiş ülkelerde ücretsiz olarak okul aşılaması yapılıyor. HPV aşısı, çocuklara dokuz yaşından itibaren yapılabiliyor. Eğer çocuk okul aşılamasını kaçırdıysa; erkeklerde 21, kızlarda ise 25 yaşına kadar telafi aşılaması yapılabiliyor.