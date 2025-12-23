HPV yaygın ancak önlenebilir bir sağlık sorunu

HPV, cinsel ilişki yoluyla bulaşabildiği gibi, vajinal, anal ya da oral temas olmaksızın yalnızca cilt teması ile de geçiş gösterebiliyor. Kondom kullanımı bulaşma riskini azaltmakla birlikte tam koruma sağlamıyor. Bu nedenle uzmanlar bilinçli korunmanın ve periyodik kontrollerin önemini vurguluyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Onur Şivaz, HPV’nin çok sayıda alt tipi bulunduğunu belirterek, bazı tiplerin genital bölgede siğillere yol açtığını, bazı tiplerin ise uzun süre vücutta kalması halinde rahim ağzı kanseri başta olmak üzere bazı kanser türleriyle ilişkilendirilebildiğini ifade etti. Dr. Şivaz, HPV taşıyan herkesin kanser olacağı yönündeki algının yanlış olduğunu, çoğu vakada bağışıklık sisteminin virüsü kendiliğinden temizlediğini söyledi.

HPV enfeksiyonu çoğu zaman belirti göstermezken, belirti görülen durumlarda genital bölgede ağrısız siğiller ortaya çıkabiliyor. Kadınlarda ise smear testlerinde anormal hücresel değişiklikler saptanabiliyor. Uzmanlar, erken tanı için düzenli jinekolojik ve dermatolojik kontrollerin büyük önem taşıdığını belirtiyor. HPV’yi tamamen ortadan kaldıran özel bir ilaç bulunmadığını belirten uzmanlar, tedavide amacın virüsün neden olduğu lezyonları ve riskleri kontrol altına almak olduğunu ifade ediyor. Genital siğillerin varlığında dondurma, yakma, lazer uygulamaları ya da hekimin önerdiği topikal tedaviler uygulanabiliyor. Bu yöntemlerin bulaştırıcılığı da önemli ölçüde azalttığı bildiriliyor.

HPV’ye karşı korunmada en etkili yöntemin aşı olduğu vurgulanıyor. HPV aşısı, genital siğillere ve kansere yol açabilen tiplere karşı koruma sağlıyor. Erken yaşta uygulandığında etkinliği daha yüksek olan aşı, cinsel olarak aktif bireylerde de fayda sağlıyor. Aşı, hem kadınlara hem de erkeklere uygulanabiliyor. Uzmanlar, HPV tanısının utanılacak ya da korkulacak bir durum olmadığını, doğru bilgilendirme, düzenli takip ve koruyucu önlemlerle HPV’ye bağlı ciddi sağlık sorunlarının büyük oranda önüne geçilebileceğini belirtiyor.