İdrar yolu enfeksiyonu nedir, belirtileri nelerdir? İdrar yolu enfeksiyonu neden olur, ne iyi gelir?

13 Haziran 2022 Pazartesi, 15:50

İdrar yolu enfeksiyonu; böbrekler, mesane (idrar kesesi) ve üretraya (dış idrar yolu) genellikle insanların kalın bağırsak florasında bulunan bakterilerin yerleşmesi sonucu oluşuyor.



İDRAR YOLU ENFEKSİYONU NEDİR?

Üretra ve mesanede olan enfeksiyonlara ‘alt idrar yolu enfeksiyonu’ denilirken, böbreklerde oluşan idrar yolu enfeksiyonuna ‘üst idrar yolları enfeksiyonu’ adı veriliyor. İdrar yolu enfeskiyonları erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülüyor. Özellikle yaz aylarında artışa geçen; bakteri, mantar ve virüslerin neden olduğu idrar yolu enfeksiyonu her iki kadından birinin kapısını çalarken, her yüz erkekten de 14’ünde görülüyor.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ NELERDİR?

İdrar yolu enfeksiyonunun en yaygın belirtileri şöyledir:

-İdrar yaparken yanma ve acı hissi,

-Sık idrara çıkma arzusu,

-İdrarı bitirememe hissi, kanama, bulanık idrar,

-Ağır ya da kötü koku,

-Kasıklarda ve kasıklardan sırtın arka bölümüne yayılan ağrı

-Ateş

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU SEBEPLERİ

Kadınlarda özellikle üreme çağında sık rastlanmasının başlıca nedeni cinsel ilişkidir. Anatomik olarak kadının dış idrar yolu, erkeğe göre daha kısa olduğundan bakterilerin kat etmesi gereken mesafe çok azdır. Bu da sık idrar yolu iltihabına neden olur. Önemli bir diğer etken tuvalet alışkanlığıdır. Tuvalet sonrası yapılan temizliğin arkadan öne doğru olması, anüs çevresindeki organizmaları vajinaya taşıyabilir. Cinsel ilişki esnasında meydana gelen mikroskobik travmalar ve ilişki ile genital bölgedeki yuvalanan bakterilerin mekanik olarak dış idrar yoluna taşınması da enfeksiyona olan eğilimi artırıyor. Ayrıca idrar yapma ile birlikte mekanik bir temizleme de olduğu için bakteriler erkek mesanesine ulaşamadan idrar ile vücut dışına atılıyor.İdrar yolu enfeksiyonunun diğer nedenleri ise, menapoz, idrar kaçırma,deniz, hamam, havuz gibi ıslak alanlar, yetersiz sıvı alımına bağlı yetersiz sıvı çıkışı.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU TANI VE TEDAVİSİ

İdrar yolu enfeksiyonu tanısının idrar tahlili ve idrar kültürü denilen iki testle konulur. İdrar yolu enfeksiyonun tedavisinde hastalığın neden kaynaklandığı ve hangi aşamada olduğu önemlidir. İdrar yolu enfeksiyonu tedavisinde genellikle atibiyotik kullanılır. Bol su imek hastalığın tedavisinde büyük önem taşır.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNA HANGİ BÖLÜM BAKAR?

Eğer idrar yolu enfeksiyonu olduğunuzu düşünüyorsanız üroloji bölümüne başvurmalısınız.





İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNDAN NASIL KORUNUR?

İdrar yolu enfeksiyonundan korunmak için yapmanız gerekenler:

-Bol su içmek

-Tuvalet hijyenine dikkat etmek

-Genital bölge temiz ve kuru tutmak

-Pamuklu iç çamaşırı giymek ve çamaşırı her gün değiştirmek

-Genital bölgede kozmetik ürünler kullanmamak