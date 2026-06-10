İETT ve Türk Böbrek Vakfı'ndan dev işbirliği: 5 milyon yolcuya hizmet veren kaptanlar sağlık taramasından geçecek

İstanbul'un toplu ulaşım yükünü sırtlayan İETT, yatırım ve işletme faaliyetlerinin yanı sıra toplumsal fayda sağlayacak sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. İETT, kent genelinde böbrek sağlığı ve hastalıklarına karşı toplumsal bilinci artırmak amacıyla Türk Böbrek Vakfı (TBV) ile ortaklaşa yürüteceği büyük bir farkındalık kampanyasını hayata geçirdi.

Projenin resmi protokolü, İETT Kağıthane Garajı’nda düzenlenen törenle İETT Genel Müdür Yardımcısı Onur Temürlenk ve Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.

GÜNDE 5 MİLYON YOLCU TAŞIYAN KAPTANLARA ÖZEL SAĞLIK TARAMASI

Projenin en önemli ayaklarından birini, İstanbul trafiğinde zorlu şartlar altında görev yapan İETT şoförleri oluşturuyor. İstanbul genelinde 852 farklı hatta, günde tam 1 milyon 400 bin kilometre mesafe kat eden ve yaklaşık 5 milyon yolculuğun güvenle gerçekleşmesini sağlayan İETT kaptanları için özel bir böbrek sağlığı tarama çalışması başlatılacak.

Tarama çalışmalarının yanı sıra uzmanlar tarafından şoförlere yönelik bilinçlendirme eğitimleri de verilecek. Bu eğitimler kapsamında, özellikle meslekleri gereği uzun süre oturarak çalışan ve stres altında olan kaptanlara; böbrek sağlığını koruyucu beslenme modelleri, doğru su tüketimi ve sağlıklı yaşam tarzı önerileri gibi pratik ve hayati hususlar aktarılacak.

İSTANBUL SOKAKLARINDA BİR İLK: "ÖZEL FARKINDALIK OTOBÜSÜ"

Kampanya, sadece İETT personeliyle sınırlı kalmayıp tüm İstanbulluları kapsayacak şekilde genişletildi. Özellikle masa başında veya direksiyon başında uzun süre oturarak çalışan, yoğun stres altında olan tüm vatandaşların böbrek sağlığına dikkat çekmek amacıyla özel bir İETT otobüsü tasarlandı.

Görsel tasarımı ve üzerinde yer alan hayati böbrek sağlığı mesajlarıyla dikkat çeken bu Farkındalık Otobüsü, İstanbul sokaklarındaki yerini aldı.

3 AY BOYUNCA 7 İLÇEDEN GEÇECEK

Böbrek sağlığına dair en kritik uyarıları ve bilgilendirmeleri üzerinde taşıyan özel araç, İstanbul'un en yoğun güzergahlarından biri olan 76O / Avcılar – Otogar hattında görevlendirildi. 3 ay boyunca bu hatta kesintisiz hizmet verecek olan otobüs, tam 7 farklı ilçeden geçerek milyonlarca vatandaşa ulaşacak. Aracın kamuoyunda güçlü bir sağlık bilinci oluşturması hedeflenen rota üzerindeki ilçeler ise şunlar:

Avcılar

Küçükçekmece

Bakırköy

Başakşehir

Bağcılar

Esenler

Bayrampaşa

Yetkililer, bu ve benzeri projelerle hem koruyucu hekimliğe destek vermeyi hem de trafikte ve iş hayatında hareketsiz kalan modern şehir insanını böbrek hastalıklarına karşı uyarmayı amaçladıklarını belirtti.