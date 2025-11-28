'İki gün bekleyelim geçer' demeyin: Boğaz ağrısını hafife almayın

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Selin Kuzucu, kış aylarının gelmesiyle birlikte BETA enfeksiyonu vakalarında belirgin artış yaşandığını söyleyerek ailelere önemli uyarılarda bulundu. Özellikle okulların açık olduğu dönemde yakın temasın arttığını belirten Kuzucu, “Son haftalarda polikliniğimize boğaz ağrısı şikâyetiyle başvuran çocukların sayısında ciddi bir artış var. Kapalı sınıflarda, havalandırmanın sınırlı olabildiği ortamlarda beta enfeksiyonu çok hızlı yayılabiliyor” diye konuştu.

ANİ ATEŞ VE BELİRGİN BOĞAZ AĞRISINA DİKKAT

Belirtilerin aileler tarafından çoğu zaman grip ile karıştırıldığını vurgulayan Kuzucu, “Ani başlayan ateş, belirgin boğaz ağrısı ve yutma güçlüğü varsa ve buna öksürük eşlik etmiyorsa mutlaka beta enfeksiyonunu düşünmek gerekir” dedi. Bazı ailelerin “İki gün bekleyelim geçe” yaklaşımı nedeniyle hastalığın gecikmiş şekilde geldiğini ifade eden Kuzucu, “Beta enfeksiyonu beklemeyi sevmez, çocukları da yorar. Erken başvuru hem çocuğun konforu hem de bulaşın önlenmesi için çok önemli” uyarısında bulundu.

ÇOCUKLARI YAKINDAN TAKİP EDİN

Okullarda hızlı yayılmanın sık görüldüğüne dikkati çeken Uzm. Dr. Selin Kuzucu, “Bir sınıfta bir çocukta beta enfeksiyonu varsa çok kısa sürede üç-beş çocuk daha aynı şikâyetlerle bize geliyor” diye konuştu. Ailelere bu dönemde çocuklarını yakından takip etmelerini önererek, “‘Boğazı biraz kızarık ama idare eder’ demeyin. Boğaz ağrısı ve ateş birlikteyse mutlaka değerlendirilmesi gerekir” dedi.

HER BOĞAZ AĞRISI GRİP DEĞİLDİR

Tedavinin zamanında başlamasının önemine de değinen Kuzucu, “Doğru zamanda verilen antibiyotik hem şikâyetleri hızla azaltıyor hem de çocuğun okula dönüş sürecini kısaltıyor” ifadelerini kullandı.

Kuzucu, “Kış boyunca çocuklarda gelişen her boğaz ağrısını grip sanmak doğru değil. Okul döneminde beta enfeksiyonları çok sık görülür, ihmal etmeyin” uyarısında bulundu.