İkinci el alışveriş yapanlar dikkat: Ürünler enfeksiyon riski taşıyor!

Yayınlanma: 30.01.2024 - 13:01

Güncelleme: 30.01.2024 - 13:03

İkinci el alışveriş sitelerindeki hijyenik olmayan ürünler, vücut biti, uyuz hastalığı, Hepatit B, Kandida mantar enfeksiyonları, Trikomoniyaz ve Herpes simplex gibi enfeksiyonların bulaşıcı olduğunu ifade eden Altınbaş Üniversitesi’nden Mikrobiyolog, Dr. Öğr. Üyesi İpek Ada Alver, "Özellikle yenidoğan kıyafetleri hızla küçüldüğü için ve aynı zamanda biberon, emzik ve emzirme ürünlerinin kullanımı da kısa süreli olabildiği için en çok tercih edilen ikinci el alışveriş ürünleri arasında yerini alsa da yenidoğan ve bebeklik döneminde henüz dış ortam şartlarına karşı bağışıklık yanıt oluşmadığından daha da dikkat edilmesi gereken bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır" diyerek ikinci el online alışveriş sitelerindeki enfeksiyon riskini yorumladı.

DENEME KABİNLERİ DE MASUM DEĞİL

Günde onlarca kişinin kıyafet denediği kabinlerde de enfeksiyon riski olduğunu belirten Ada Alver, "Deneme kabinlerinde aynı kıyafet günde onlarca kişi tarafından denenmekte olup enfekte kişiden sağlıklı bireye temas yolu ile bulaşabilmektedir. Bu nedenle kıyafetlerin birden fazla kişi tarafından denenmesi insan sağlığı açısından risk oluşturabildiğinden deneme kabinleri ve kıyafetlerin belirli aralıklarla dezenfekte edilmesinde yarar vardır"

KORUNMADA YÜKSEK SICAKLIKTA YIKAMA ÖNEMLİ

Alışveriş ürünlerinin bulaş kaynağı olmasını engellemek için alınabilecek önlemler olduğunu vurgulayan İpek Ada Alver, "Gerek yerinde gerekse online sitelerden alınan özellikle kıyafet başta olmak üzere diğer ürünlerin ürünün tipine göre ya çamaşır makinesinde ya da bulaşık makinesinde en az 60 santigrat derece sıcaklıkta yıkandıktan sonra kullanılması veya sıcaklıkla bozunan ürünlerin de sabun-su ile yıkanarak ve beyaz sirke ile silindikten sonra kullanılmasını önermekteyim" şeklinde açıklamalarda bulundu.