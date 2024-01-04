Buldukları kredi kartıyla alışveriş yaptılar: Yakalandılar

Malatya'da bir kişinin düşürdüğü kredi kartını bularak alışveriş yaptıkları belirlenen 2 zanlı yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 04.01.2024 - 18:34
Buldukları kredi kartıyla alışveriş yaptılar: Yakalandılar
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde G.D. isimli şahıs İnönü Üniversitesi Teknopark yerleşkesinde bulunan konteynerkent mevkisinde kredi kartını düşürdü.

Bir süre sonra kartının kayıp olduğunu fark ederek hesaplarını kontrol eden G.D. kredi kartı ile farklı noktalarda alışveriş yapıldığını tespit etti.

GÖZALTINA ALINDILAR

G.D.’in ihbarı üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, izlenen 90 saatlik kamera görüntülerinin ardından zanlılar O.S. ile U.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

İki zanlının polis merkezinde işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


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