Buldukları kredi kartıyla alışveriş yaptılar: Yakalandılar
Malatya'da bir kişinin düşürdüğü kredi kartını bularak alışveriş yaptıkları belirlenen 2 zanlı yakalandı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde G.D. isimli şahıs İnönü Üniversitesi Teknopark yerleşkesinde bulunan konteynerkent mevkisinde kredi kartını düşürdü.
Bir süre sonra kartının kayıp olduğunu fark ederek hesaplarını kontrol eden G.D. kredi kartı ile farklı noktalarda alışveriş yapıldığını tespit etti.
GÖZALTINA ALINDILAR
G.D.’in ihbarı üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, izlenen 90 saatlik kamera görüntülerinin ardından zanlılar O.S. ile U.Y. yakalanarak gözaltına alındı.
İki zanlının polis merkezinde işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ya bakan ya başkan yalan söylüyor
- Bakan Yardımcısı fena yakalandı!
- 'Yalancı, iftiracı, kul hakkı yiyen günahkar'
- Yargıtay Başsavcısından yeni 'Can Atalay' açıklaması
- Erdoğan'dan 'İstanbul adayı' açıklaması
- AKOM tarih verdi... Kar geliyor
- 'Rezerv alan' Şişli'yi de vurdu
- Tehdit etti, havalimanını birbirine kattı!
- MetroPOLL'den AYM anketi!
- 'Bugün yerel seçimlere yönelik bir şey duyamayacaksınız'