İktidar, Aile Sağlığı Merkezleri'nin kiralarına yüzde 55 zam yaptı

25 Eylül 2022 Pazar, 02:00

Enflasyonun etkisiyle konut ve işyeri kiralarında yaşanan ciddi artış, Aile Sağlığı Merkezleri’ni (ASM) de etkiledi. Birçok ilde devletle sözleşmesi dolan Aile Sağlığı Merkezlerinin kiralarına yüzde 55 oranında zam yapıldı.

İstanbul’da da ocak ayında bu merkezlerin kiralarına zam yapılacak. İstanbul Aile Hekimliği Derneği Başkanı Dr. Serkan Özbakış, devletin her yıl kiralık ASM’lere Tüketici Fiyat endeksi (TÜFE) oranları kapsamında zam yaptığını belirterek “İstanbul için bu zamlar her sene ocak ayında yapılır. İstanbul’da ocak ayında yüzde 50-55 civarında bir zam yapılacak. Başka illerde sözleşmesi biten bazı ASM’lere 12 aylık TÜFE oranında yüzde 55 oranında zam yapıldı. Öte yandan sözleşmeleri dolduğu için tahliye talep edilen ASM’ler oldu, yüzde 200 kira zammı talep edilen merkezler oldu” dedi.

‘DESTEK ARTIRILMALI’

Özbakış, “Maddi olarak günden güne eriyoruz. ASM’ler sürdürülebilirliğini yitiriyor. Devletin bize ödediği cari gider, artık bizim giderlerimizi karşılamıyor. Bu işin devamında doktorlar aile hekimliği sisteminden kaçacaklar, bu merkezler kapanacak ya da bir şekilde bu sistem düzeltilecek. Bunun başka bir yolu yok. Personel giderleri, malzeme, elektrik, su, doğalgaz her şeye gelen zamlar karşısında oranında devletin ödediği gider de artırılmalı” dedi.

‘SİSTEMİN SONUNU GETİRECEKLER’

Öte yandan aile hekimleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ve “Beyaz Reform” olarak tanıtılan Ek Ödeme Yönetmeliği kapsamındaki teşvik ödemesinden baktıkları hasta sayısı kadar yararlanacak. Özbakış, “Teşvik ödemesinde muayene şartına bağlı bir ödeme planlanıyor. 75 hastayı geçersen bu ödemenin tamamını alabiliyorsun. Biz aile hekimleri olarak sadece muayene hizmeti vermiyoruz. Rutin hastalık takipleri, kanser taramaları, çocuk aşılamaları gibi işlere kadar birçok iş yapıyoruz. Yaptığımız işlerin muayene ile ölçülmesi yanlış. Bu yönetmelikle bize, ‘Koruyucu sağlık hizmetlerini gerçekleştirme, sadece muayene yap’ diyorlar. Bu aile hekimliği sisteminin sonunu getirecek bir sistem. Çünkü bu aile hekimliği sistemi ile bağdaşacak bir durum değil” dedi.

Özbakış, yönetmelikle aile hekimlerine ek ödeme yapılmasının ceza puanı koşuluna da bağladığını belirterek “Bu madde ile herhangi bir şekilde ceza almazsak ek ödeme yapacaklar. Ceza almamak için de iş bırakma eylemlerine katılmamak, işe geç kalmamak gerekiyor. Bunları yaparsak destek ödemesi de yapılmayacak” ifadelerini kullandı.