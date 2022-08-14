Ankara'da satılık Aile Sağlığı Merkezi: 'Kurumsal kiracılı dükkan'

14 Ağustos 2022 Pazar, 10:52

Aile hekimlerinin sorunları her geçen gün artarak büyüyor. Mahallesinde kamu tarafından yapılan aile sağlığı merkezi (ASM) binası olmayan aile hekimleri, önce hizmet verecek binalarını buluyor, ardından kendilerine verilen cari gider ödemesi ile binanın fiziki şartlarını ve iç donanımını temin ediyor.

Pek çok ASM, mülkiyeti özel kişilere ait olan binalarda hizmet veriyor ve son dönemde fahiş kira bedelleri nedeniyle ev sahipleri ile sıkıntı yaşıyor.

"KURUMSAL KİRACILI"

Birgün gazetesinden Berkay Sağol'un haberine göre; Ankara’nın Mamak ilçesinde hizmet veren Ege Aile Sağlığı Merkezi’nin hizmet verdiği yer, mülk sahibi tarafından satışa çıkarıldı.

İnternet sitesinde yer alan satılık ilanının açıklamasında, “Yoğun konut alanı bölgesinde, tam kapasite ile çalışan aile sağlığı merkezi kiracılı dükkan için arayın hem satın aldığınız gayrimenkulünüz değerlenerek kazandırsın, hem de 5 yıldır yerinde bulunan aile sağlığı merkezi kurumsal kiracılı dükkanın kira gelirinden faydalanın” ifadeleri yer aldı.

TTB Aile Hekimliği Kolu (AHEK) Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, aile hekimlerinin kendi kiraladıkları ASM binalarında bu sorunun daha öncede yaşandığını söyledi.

"ASIL SORUN ARALIK - OCAK AYLARINDA YAŞANACAK"

Sağlık hizmetini ve hastanın güvenliğini, tehdit eden bir uygulama olduğunu vurgulayan Dr. Kırımlı, “Birçok ASM artan kira bedellerinden dolayı mülk sahipleriyle sorun yaşıyor. Pek çok ASM’nin aralık ve ocak ayında kira sözleşmesi sonra erecek asıl problem o dönem yaşanacak. ASM’ler ya kapanacak ya da daha kötü koşullu alanlara taşınmak zorunda kalacak. Kamunun bu problemi daha fazla ötelemeden çözmesi gerekiyor” diye konuştu.

Fotoğraf: Arşiv