İktidar Türkiye yüzyılı hedeflerinden birini daha tutturamadı: Mamografi krizi

Yayınlanma: 14.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.09.2024 - 06:47

Kanserin erken tanısı yaşam kurtarıyor. Bu nedenle meme kanseri, serviks kanseri ve kolorektal kanserlere yönelik taramaların yapılması için ilçelerde Sağlık Bakanlığı’na bağlı kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezleri (KETEM) bulunuyor. KETEM’lerde meme kanserinin erken tanısında yaşamsal rol oynayan “mamografi” testi yapılıyor. İktidarın Türkiye yüzyılı olarak tanımladığı projeleri anlatan internet sitesinde ise KETEM’ler de yer alıyor.

RANDEVU BULUNAMIYOR

Sitede 81 ildeki 347 KETEM’de meme kanseri taramasının 40-69 yaş arası kadınlara iki yılda bir mamografi tetkiki ile yapıldığı belirtiliyor. Ancak 1 milyon nüfusa sahip olan Keçiören’deki iki KETEM’den biri olan Etlik KETEM’de cihazın bozuk olması ve yeni cihaz alımı için beklendiği gerekçesiyle mamografi çekilemiyor.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Emrah Kırımlı, “Keçiören’de iki KETEM olması normal değil. Benim çalıştığım bölgede de 700 bin nüfus var, bir tane KETEM bulunuyor. Hastalar özele gitmek zorunda kalıyor. Kanser taramasının gecikmesi, özellikle kanser öyküsü olan hastalar için büyük risk” dedi.