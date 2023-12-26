İktidarın erken açıkladığı yüzde 25’lik zam kararı ilaç tedariğini durdurdu

Yayınlanma: 26.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 26.12.2023 - 04:00

İlaçlara gelen yüzde 25’lik zam dün yürürlüğe girdi. 16 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlanan zam kararının ardından eczanelerde ilaç tedarikinde sıkıntılar yaşanmaya başladı. Firmalarının bazı ilaçları zamlı fiyatından vermek için bekleterek eczanelere vermemesi nedeniyle özellikle acil ilaç bekleyen kimi hastalar mağdur oldu.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan eczacı Cem Kılınç, bir kanser hastasının kanser ilacı aradığını fakat firmaların tedarik etmemesi nedeniyle hiçbir yerde bulunamadığını duyurdu. Benzer olayların başlarına geldiğini söyleyen yurttaşlar ise sosyal medyadan tepki gösterdi. Yurttaşlardan biri, “150 liralık ilaca bile yok diyorlar. Zam gelecek diye firmalar göndermiyor, eczacılar pazartesi gelin diyor” paylaşımında bulundu.

‘İLAÇ BULAMADIK’

Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan eczacı Kılınç, “Söz konusu mağdur arkadaşımızın babası. İlacı İzmir’de bulamadıklarını söyleyerek bizden yardım istediler, biz de bulamadık. Görüştükleri eczane zamdan dolayı eczanelere ilaç verilmediği için ilacın çarşamba günü ancak ulaşabileceğini söylemiş. Hekimin çizdiği bir tedavinin ilaç firmalarınca zam nedeniyle bekletilmesi insanlık dışı bir durum” diye konuştu.

Zam kararının ardından hastaların yaşadığı ilaç mağduriyetini değerlendiren İstanbul Eczacı Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan, “İlk günden beri erkenden yapılan zam açıklamasının yanlış olduğunu ve hafta boyunca sıkıntı yaşanacağını dile getirdik. Bir anda tedarikle ilgili sıkıntılar korkunç boyutlara ulaştı. Hastalar ilaca ulaşamayarak sıkıntı yaşadılar. 10 tane almamız gerekirken ya bir tane bulduk ya da bulamadık. Zam kararını erkene çekelim, bu durum bir hafta boyunca kaosa sebep olur dedik ama bizi dinleyen olmadı. Normalde karar 23’ünde yayımlanıp 25’inde yürürlüğe girmesi gerekirdi” dedi.