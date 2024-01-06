'İktidarın ilaç politikası yurttaşı mağdur ediyor'
Türkiye genelinde üst solunum yolu enfeksiyonu salgını yaşanırken antibiyotik ve ağrı kesici gibi birçok ilaca ulaşılamıyor. TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, “Kur farkı nedeniyle ithalatta sorunlar var. İlaçlar ülkemize getirilemiyor” dedi.
Hastaneler üst solunum yolu enfeksiyonu, grip, influenza salgınıyla dolup taşarken yurttaşlar da antibiyotik, ağrı kesici, bulantı ilacı gibi birçok ilaca ulaşamıyor. 16 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlanan kararla ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan Avro kuru 17.54 olarak güncellendi. Ancak bu güncelleme de ilaç sorununa çare olmadı.
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, “1 Avro neredeyse 32 lira. Buna karşılık ilaç fiyatı hesaplanırken kullanılan Avro 17.5 lira. Üreticiler, ithalatçılar ilaçları üretmekte zorlanıyor. Kurlar arasındaki bu makas açıklığıyla ilaç bulunabilirliği çok zor gözüküyor” dedi.
Tüm eczacıların ilaç temininde sıkıntı yaşadığını ve hastaların mağdur olduğunu kaydeden Saydan, “Bu sürecin başlıca sebebi, bakanlığın ilaç fiyatlandırma politikasında izlediği fiyatları baskılayıcı tutum. İlaç fiyatı için düşük Avro kuru uygulaması; ilaç ithalatçıları, üreticiler ve eczacılar için artık eziyet haline geldi. En kısa sürede sektörün tüm paydaşlarının kabul edeceği yeni bir sisteme geçilmesi gerekiyor. Bulunamayan ilaç en pahalı ilaçtır” dedi.
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