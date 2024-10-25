İktidarın normal doğum ısrarı sürüyor

Yayınlanma: 25.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.10.2024 - 04:00

Sağlık Bakanlığı’nca tartışmalara karşın yaşama geçirilen “Normal Doğum Eylem Planı” kapsamında Türkiye genelinde çalışmalar başlatıldı. Geçen günlerde ise Ataşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından dokuz özel hastaneye ise “Normal Doğum Eylem Planı İletişim Kampanyası” başlıklı yazı gönderildi. Gönderilen yazıda ilçede faaliyet gösteren tüm doğum yaptıran özel sağlık kuruluşlarının bu uygulamayı uygulamaları gerektiği kaydedildi. Öte yandan eylem kapsamında yapılacak faaliyetlerin her hafta fotoğraf ve videolarla raporlanarak kampanyanın bitişi tarihi olan 10 Temmuz 2025 tarihine kadar ilgili yerlere iletilmesi gerektiği belirtildi.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, geçen ay “Normal Doğum Eylem Planı Tanıtım Toplantısı”nda yaptığı konuşmada sezaryenle doğum için “fıtrata aykırı” demişti. Sağlık Bakanlığı tarafından normal doğuma teşvik amacıyla yayımlanan kamu spotu ise kadınlar ve sağlıkçılar tarafından tepkilere neden olmuştu.