İlaç da artık veresiye: Kasap ve bakkallardan sonra eczaneler de defter açtı

23 Ocak 2022 Pazar, 02:00

Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz sonrası kasap ve bakkallara borçlarını veresiye defterine yazdıran yurttaş, bu kez eczanelere ilaçları veresiye yazdırmaya başladı. 1800 eczanenin bulunduğu İzmir’de 1000’e yakın yurttaş, “Eczacı oğlum/kızım, deftere yaz, maaşı alınca vereyim” dedi.

İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, “İzmir’de 1800 eczacının 1000’e yakını veresiye defterine yazdırıyor. Daha çok mahalle aralarında olanlar, güven ilişkisinden dolayı yazdırmak zorunda kalıyor. Çünkü vatandaşların alım gücü azaldı. Artık, katkı payı ve muayene ücreti ödüyorlar” dedi.



