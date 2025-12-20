İlaçlardaki kur düzenlemesini yeterli bulmayan eczacılar: 'Mağduriyet artacak'

Türkiye'de milyonlarca yurttaşı ve eczacılık sektörünü yakından ilgilendiren ilaç fiyat kararnamesinde beklenen değişiklik yaşama geçirildi. 19 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan cumhurbaşkanı kararı ile beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan Avro kuru güncellenirken barem değerlerinde de düzenlemeye gidildi. Ancak eczacılar, bu artışın sektörün uzun süredir yaşadığı sorunlara çözüm üretmekten uzak olduğunu belirtti.

15 AY SONRA YÜZDE 16.9

Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şeker Pınar Özcan, ilaç yokluklarının, hasta mağduriyetinin ve eczacıların ekonomik sıkıntılarının bu düzenlemeyle giderilemeyeceğini söyledi. Düzenlemenin fiilen yüzde 16.9’luk bir fiyat artışı anlamına geldiğini belirten Özcan, bu artışın yetersiz olduğunu vurgulayarak “İlaç yokluklarıyla ilgili sektörde yaşanan sıkıntıları, hastaların yaşadığı mağduriyetleri, ilaç sanayisinin ve eczacıların sorunlarını uzun süredir dile getiriyoruz. Ancak 2024 Ekim ayından bu yana hiçbir iyileştirme yapılmamış bir sektöre, 15 ay sonra yüzde 16.9’luk bir artış yapılmasının ne kadar faydalı olacağını kamuoyunun takdirine bırakıyorum” dedi.

‘YARISINA BİLE ULAŞMADI’

Özcan, ilaç fiyatlandırmasında esas alınan Avro kurunun piyasa gerçeklerinden kopuk olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Bugün ilaçta kullanılan Avro kuru yaklaşık 25 TL seviyesinde. Oysa gerçek Avro kuru 50 TL’nin üzerinde. Yani bu güncelleme ile ilaç Avro kuru, ancak reel kurun yarısına ulaşabildi. Bu haliyle bile bu düzenleme hiçbir yaraya merhem olmaz”.

Düzenlemenin sağlıklı bir iyileştirme adımı olmadığını ifade eden Özcan, “Ülke ekonomisindeki enflasyona, artan maliyetlere bakıldığında hangi sektör 15 ay sonra ancak bu kadar sınırlı bir güncellemeyle ayakta kalabilir? Eczacısı, hastası, sanayisi maliyet artışlarıyla boğuşurken yüzde 17’lik bir artış kime ne fayda sağlar” ifadelerini kullandı.

‘KRONİK HASTALAR İÇİN TABLO DEĞİŞMİYOR’

Düzenlemenin özellikle kronik hastalar açısından olumlu bir etkisi olmayacağını söyleyen İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şeker Pınar Özcan, ilaç yokluklarının devam edeceği uyarısında bulundu: “Düzenli ilaç kullanan hastalar için bu kararın anlamı maalesef olumsuzluğun devamı. İlaç yokluklarının sürmesi, hasta mağduriyetinin de sürmesi demektir.”.