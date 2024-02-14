İlçe eğitim müdüründen sağlık emekçilerine hakaret ve tehdit

Yayınlanma: 14.02.2024 - 16:10

Güncelleme: 14.02.2024 - 16:11

Devlet hastanelerinde ‘torpilli hasta’ dönemi bürokratlar arasında da yaygınlaşırken İzmir’de skandal bir olay gündeme geldi. Birlik Sağlık Sendikası (Birlik Sağlık-Sen) Başkanı Ahmet Doğruyol aktardığına göre; Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğlu, muayene olmak istediği hastanede kendisinden kimlik istenmesi üzerine sağlık emekçilerini tehdit etti. Bunun üzerine hastanenin Başhekim Muavini Derya Aydın da sağlık emekçilerine hakaretlerde bulundu.

Bornova Devlet Hastanesi’ne giden İslamoğlu kendisinden kimlik isteyen sağlık çalışanlarına ‘cahil’ diyerek tehditlerde bulundu. Sendikanın aktardığına göre İslamoğlu sağlık emekçilerine “Burada bir daha çalışamayacaksınız. Ben sizin amirinizin amiriyim. Ben sizin nasıl geldiğinizi biliyorum. Araştıracağım. Siz cahilsiniz. Bizi başhekim muavini Dr. Derya Aydın gönderdi siz kim oluyorsunuz? Sizin gibi cahiller yüzünden bu sorunları yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sağlık emekçileri İslamoğlu’nun ardından Aydın’ın da hakaretlerine maruz kaldı. Aydın’ın sağlık emekçilerine “gerizekalı” ve “O sinirle az bile yapmış. Ben olsam daha kötüsünü yapardım. Aranıyorsunuz. Siz bekliyorsunuz ki, hasta gelsin sizin ağzınıza yapsın” dediği belirtildi.

Konu hakkında sağlık çalışanlarıyla bir basın açıklaması gerçekleştiren Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “Sağlık Bakanlığı yetkililerimizden bu ve buna benzer olaylarda gerekli yaptırımların anında uygulanmasını istiyoruz. Başhekim muavini görevinden el çektirilsin” dedi.