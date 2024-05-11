İleri evre parkinson hastalığında ‘bağırsak jeli’ tedavisi

Yayınlanma: 11.05.2024 - 11:25

Güncelleme: 11.05.2024 - 11:25

VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde 5 yıldır parkinson hastalığı ile mücadele eden 57 yaşındaki bir hastaya bağırsak jeli tedavi uygulandı. Yavaşlama ve titreme yakınmaları olan desteksiz yerinden kalkamayan hasta uygulanan bağırsak jeli ile kendi ihtiyaçlarını karşılayabilir hale geldi.

İleri evre parkinson hastalığının tedavisi ile ilgili bilgi veren VM Medical Park Samsun Hastanesi Nöroloji Uzm. Doç. Dr. Yakup Türkel, "İleri evre parkinson hastalığı; yeterli doz ve sürede ilaç tedavisi alınmasına rağmen, ilacın etkisinin kısa sürdüğü, iyi ve kötü olunan durumların birbirini izlediği, iyilik dönemlerinin kalitesinin az olduğu ve istemsiz hareketlerin olduğu hastalıktır. Bu tablo hastanın günlük yaşamını ciddi şekilde etkiler. İleri evre parkinson hastalığında cihaz destekli tedaviler olarak isimlendirilen beyin pili, apomorfin enjeksiyon pompası ve ’levodopa/karbidopa intestinal’ jel tedavileri uygulanmaktadır.'' dedi.

Türkel açıklamasına şöyle devam etti:

''Parkinson hastalığı konusunda deneyimli nöroloji uzmanı tarafından hasta değerlendirilerek, hastanın bu tedavilerden hangisine uygun olduğuna karar verilmektedir. Levodopa/karbidopa intestinal jel (duodopa), parkinsonda altın standart olan levodopanın emildiği yer olan ince bağırsaktan sürekli infüzyon şeklinde uygulanan jel formudur. Duodopa ülkemizde son yıllarda uygulanmaya başlayan etkili bir yöntemdir.

Duodopa, özel bir pompa vasıtası ile sürekli ve sabit hızda dopamin uyarısı sağlayan, ince bağırsaktan infüzyon şeklinde uygulanan ve levodopa/karbidopa içeren bir jeldir. Hastalara kalıcı perkütan endoskopik gastrojejunostomi (PEG-J) sistemi ile bir bağırsak tüpü takılmakta ve tüpün dışarıda kalan ucuna ise bağırsak jeli pompası bağlanmaktadır. Bu pompa vasıtası gün boyunca levadopa/karbidopa jeli uygulanmaktadır. Böylece hastalığın olumsuz etkileri büyük oranda düzenlemekte ve ilaç ihtiyacı oldukça azalmaktadır."

"HASTA ŞUAN İYİ KENDİ İHTİYAÇLARINI KARŞILAYABİLİYOR"

Doç. Dr. Yakup Türkel tedavi ettiği hasta ile ilgili şunları söyledi:

"57 yaşında olan hastamız 5 yıldır Parkinson hastalığı tanısıyla takip ediliyor. Hastalığı hareketlerde yavaşlama ve titreme yakınmaları ile başlamış. İlaç tedavisi başlanmış. İlk zamanlarda ilaç tedavisi işe yaramış. Son zamanlarda ilaçların etkisi azalmış. Hasta desteksiz yerinden dahi kalkamaz hale gelmiş. Bunun üzerine hastamıza bağırsak jeli tedavisini uyguladık. Hasta şuan iyi kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.”