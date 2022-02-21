İngiliz bilim kurulu üyelerinden korkutan uyarı: Yeni varyant, bulaştığı insanların üçte birini öldürecek

Covid-19 yasaklarını kaldırma kararı alan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a karşı çıkan İngiliz bilim kurulu üyeleri, 'sıradaki varyant bulaştığı insanların üçte birini öldürebilir' uyarısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
21 Şubat 2022 Pazartesi, 12:45
İngiliz bilim kurulu üyelerinden korkutan uyarı: Yeni varyant, bulaştığı insanların üçte birini öldürecek
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın yaklaşık 2 yıldır devam eden kısıtlamaları, “Covid-19’la yaşama stratejisi” kapsamında kaldırma kararını bugün açıklaması beklenirken, İngiliz bilim kurulu üyeleri (SAGE) tarafından Johnson’a bir rapor sunulduğu ortaya çıktı.

Sözcü'nün aktardığı habere göre; bilim kurulu üyeleri Covid-19’un yeni varyantlarının çok sayıda ölüme sebebiyet verebileceğini bilimsel olarak açıkladı.

Raporda, “Omicron varyantının daha hafif olması sadece bir şans. Yetkililer virüs ortadan kalkmış gibi davranamaz” ifadesi kullanıldı. Hazırlanan raporda, Covid-19 kısıtlamalarının erken kaldırılmasının yeni ve daha ölümcül bir varyanta sebebiyet verebileceği de kaydedildi.

“ÖLÜM ORANI YÜZDE 35’E ÇIKABİLİR”

Bilim kurulu üyeleri tarafından hazırlanan raporda, “Covid-19’un ve gelecekteki varyantların uzun vadedeki etkileri henüz bilinmediği için kısıtlamalar devam etmeli. Sıradaki Covid-19 varyantı bulaştığı insanların üçte birini öldürebilir” denildi.

Bilim kurulu üyelerinin tartıştığı raporlardan birinde ise Covid-19’un insanları öldürme oranının yüzde 10 seviyelerinde olduğu belirtilirken MERS virüsü gibi bir salgının ortaya çıkmasında ise virüsün öldürme oranının yüzde 35 seviyelerine çıkabileceği öne sürüldü.


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