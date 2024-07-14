İnternetten satılan kozmetik ürünlerine dikkat

Yayınlanma: 14.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.07.2024 - 04:00

Sağlık ürünleri güvenilir markaların ve eczanelerin yanı sıra artık çeşitli internet sitelerinde de satılıyor. İnternette “x kozmetik”, “x eczane” gibi sitelerde satılan ürünlerin güvenilirliğine dikkat çeken uzmanlar, bu tarz sitelerden kozmetik ürün alınmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Konuya ilişkin Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Başak Yalçın, Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu.

Güvenilir bir kozmetik ürününün içeriği, üretim ve muhafaza şartlarının net olarak belli olduğunu ifade eden Yalçın, “İnternette satışa sunulan ürünlerin Sağlık Bakanlığı kayıt sisteminde olup olmadığı kontrol edilmelidir” dedi. Yalçın şöyle devam etti:

“Öncelikle son kullanma tarihi kontrol edilmeli. İnternet üzerinden satılırken bir hastalığı ya da bozukluğu tedavi ettiği öne sürülen ürünlerden kesinlikle uzak durulmalı. Üzerinde organik ya da doğal yazan her şeye de rağbet edilmemeli.”

Yalçın sözlerine şunları ekledi: “Kozmetiklerin ciddi testlerden geçmesi gerekir. İçeriklerinin net olarak sağlık kriterlerine uygun olması gerekir. Mucizevi karışımlar adıyla piyasaya sürülen ürünler son derece tehlikelidir. Ciddi kompli-kasyonlara yol açar.”