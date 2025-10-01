İş bırakan sağlık emekçisine disiplin soruşturması: İfade vermek için 150 kilometrelik yol gidecekler

Antalya Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde görev yapan, insani koşullarda çalışabilmek ve yaşayabilmek için 31 Temmuz ve 1 Ağustos 2025 tarihlerinde iş bırakan sağlık emekçileri hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı öğrenildi. Soruşturmacının Muratpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğünden atanması nedeniyle, hakkında soruşturma açılan sağlık emekçilerinden her gün iki kişi, mesai saatleri içinde, yaklaşık 150 kilometrelik yol kat ederek Muratpaşa’ya gidip ifade verecek.

Duruma tepki gösteren Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur Cumhuriyet’e konuştu. İl Sağlık Müdürlüğünün sağlık emekçilerine 150 kilometre uzaklıkta bir kamu görevlisini muhakkik olarak görevlendirmesinin soruşturma açısından nasıl bir yarar sağladığı anlamanın mümkün olmadığını söyleyen Uğur, “Sağlık emekçilerine sendikalarının aldığı kararlar doğrultusunda yaptıkları iş bırakma eylemleri nedeniyle disiplin cezası verilmesinde hukuka uygunluk bulunmamakta, yürütülen disiplin soruşturmasındaki gidiş geliş toplamda 300 kilometre yol ile bütün bir mesai gününün işbu soruşturmaya harcanmasına neden olmaktadır. Üstelik bu gidiş gelişlere ilişkin tüm masraflar da yine kamu görevlileri tarafından karşılanmaktadır” dedi.

“CEZALANDIRILAN HEM EMEKÇİ HEM YURTTAŞ”

Disiplin cezası verilemeyeceği bilinen bir eylem nedeniyle sağlık emekçilerine soruşturmanın açılmasıyla emekçilerin cezalandırılmaya başladığını ifade eden Uğur, “Kaldı ki Müdürlük tüm hukuka aykırılıkları göz ardı ederek yine de disiplin cezası vermesi halinde sağlık emekçilerinin teşvik ek ödemeleri kesilecek olup; sendikal haklar kapsamında iş bırakma eylemine katılan sağlık emekçileri bu yolla defalarca kez cezalandırılmış olacaklardır. Liyakatsiz yöneticilerin kamu kaynaklarını, emekçileri maddi ve manevi sömürmesi kabul edilebilir değildir.

Öte yandan sağlık emekçilerinin ifade vermeye bu denli uzak bir yere gönderilmesi, bütün bir mesai gününün harcanmasına; sağlık hizmeti sunumunun aksamasına, hastaların sağlık hakkının engellenmesine yol açmaktadır. Böylece cezalandırılan hem sağlık emekçisi hem de yurttaş olacak, Müdürlük ise zaten düşük ücretlerle insani olmayan koşullarda mesleğini icra etmeye çalışan tüm sağlık emekçilerine gözdağı verdiğini düşünüp mutlu mu olacaktır?” diye konuştu.

“CEZALANDIRARAK SİNDİREMEZSİNİZ”

Uğur son olarak şunları söyledi: “Genel Sağlık-İş olarak uyarıyoruz! İş bırakma yasal bir haktır. Yasal hak kullanımı nedeniyle sağlık emekçileri hakkında disiplin soruşturması açılamaz ve ceza verilemez.

Disiplin soruşturması kapsamında hiçbir kamu yararı olmayan Muratpaşa ilçesindeki muhakkikin görevlendirmesi acilen iptal edilmelidir. Sağlık emekçilerinin haklarını gasp eden, yurttaşı mağdur eden bu keyfi uygulamalar derhal son bulmalıdır. Sağlık emekçilerini cezalandırarak sindiremezsiniz! Demokratik haklarımızdan, sendikal mücadelemizden ve halkın sağlık hakkını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.”