İşlenmiş gıdalar, alkol ve sigara 'pankreas kanseri' yapıyor

22 Eylül 2022 Perşembe, 07:00

Pankreas kanserinin gençlerde de görülebilmesine rağmen, görülme sıklığının yaş ilerledikçe arttığını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İlhan Karabıçak, “Hastaların çoğu 65 yaşından daha yaşlı kimselerdir. Karın ağrısı, sırta vuran ağrı, bulantı, kusma ve kilo kaybı en çok görülen şikâyetlerdir fakat bu şikâyetler herhangi bir hastalıkta da görülebilir. Bu durum pankreas kanserinin çoğu hastada geç tanınmasına neden olur” dedi.

Doç. Dr. İlhan Karabıçak, pankreas kanseri hakkında uyarılarda bulundu. Pankreas kanserinin gençlerde de görülebilmesine rağmen, görülme sıklığının yaş ilerledikçe arttığını dile getiren Doç. Dr. Karabıçak, “Hastaların çoğu 65 yaşından daha yaşlı kimselerdir. Karın ağrısı, sırta vuran ağrı, bulantı, kusma ve kilo kaybı en çok görülen şikâyetlerdir fakat bu şikâyetler her hangi bir hastalıkta da görülebilir. Bu durum pankreas kanserinin çoğu hastada geç tanınmasına neden olur. Pankreas kanserinde en etkin tanı yöntemi doktorun hastalıktan şüphelenmesidir. Tümör pankreasın başında ise hastalar sarılık ile başvurabilir. Aslında bu iyi bir durumdur çünkü kanserin erken tanınmasını sağlayabilir” diye konuştu.

İŞLENMİŞ GIDALAR, ALKOL VE SİGARA EN SIK NEDENİ

Pankreas kanserinin nedenlerinden bahseden Doç. Dr. İlhan Karabıçak, “İşlenmiş gıdalar, alkol ve sigara pankreas kanserinin en sık nedenidir ama hastaların çoğunda bir neden de olmayabilir. Stresin de pankreas kanserini gelişimini artırdığı bilinmektedir. Pankreas kanseri gelişimini önlemek maalesef mümkün değildir. Sağlıklı beslenme, sigarayı bırakma ve alkol tüketiminin azaltılması ile risk azaltılabilir” şeklinde konuştu.

EN ETKİN TEDAVİ CERRAHİ OPERASYONLARI

Hastalığın tedavi yollarına değinen Doç. Dr. Karabıçak, “Pankreas kanserinin en etkin tedavisi cerrahidir. Ameliyatla hastalıklı bölge ve çevresindeki dokular çıkartılır. Pankreas ameliyatında cerrahın tecrübesi çok önemlidir. Bu yüzden ameliyatın pankreas kanseri ameliyatını çok yapan cerrahlar tarafından yapılmasını öneririm. Hastaların ameliyat sonrası bazen de ameliyattan önce kemoterapi alması gerekir. Pankreas kanseri ameliyatı, ameliyat sonrası kemoterapi ve gerekmesi durumunda ışın tedavisinin aynı merkezde uygulanması hastaların daha uzun yaşamalarındaki en önemli etkenlerden biridir” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.