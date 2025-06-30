İSTAHED'den Sağlık Bakan Yardımcısına yanıt: Tükenmişliğimizi övünç vesilesi yapamazsınız

İstanbul Aile Hekimliği Derneği'nden (İSTAHED), Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci’nin, "Hekimlerimiz OECD ortalamasının iki katı hasta bakıyor” sözlerine ilişkin yapılan açıklamada, "Bu sistem ne hekim için ne hasta için güvenlidir. Hekim tükenmiş, sistem iflas etmiş, ama Bakan Yardımcısı hala tabloyu 'başarı' diye anlatıyor. Tükenmişliğimizi övünç vesilesi yapamazsınız!" ifadeleriyle tepki gösterdi.

İSTAHED'den yapılan yazılı açıklamada Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci'nin açıklamalarına yanıt verildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TBMM Sağlık Komisyonu’nda gündeme gelen açıklamalar, sağlık sistemimizin içinde bulunduğu krizi başarı hikayesi gibi sunma çabasını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Sağlık Bakan Yardımcısı Sayın Şuayip Birinci’nin, 'Hekimlerimiz OECD ortalamasının iki katı hasta bakıyor' cümlesini bir gurur vesilesi gibi dile getirmesi, ne yazık ki sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu tükenmişliği ve sistemin sürdürülemezliğini görmezden gelen bir yaklaşımdır.

"SANKİ BİR MARİFETMİŞ GİBİ SUNULUYOR''

Bu açıklamalar; yoğun hasta yükü altında ezilen, mesleki motivasyonu düşen ve çıkan her yönetmelikle birlikte sağlık sisteminden umudunu kaybeden aile hekimlerinin yaşadığı gerçekliğe tamamen yabancıdır. Günde 90-100 hastaya bakmaya zorlanan hekimlerin, bir yandan izlem yapması, bir yandan rapor düzenlemesi, bir yandan kanser taraması yapması bekleniyor. Dahası, tüm bunlar sanki bir marifetmiş gibi sunuluyor. Bu sistem ne hekim için ne hasta için güvenlidir. Hekim tükenmiş, sistem iflas etmiş, ama Bakan Yardımcısı hala tabloyu 'başarı' diye anlatıyor."