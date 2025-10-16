İstanbul’da solunum yolu enfeksiyonları yayılıyor: Mevsimsel artış uyarısı

İstanbul’da son haftalarda üst solunum yolu enfeksiyonu vakalarında yüzde 8’lik bir artış yaşandı. İl sağlık müdürlüğü, bu tablonun mevsimsel geçişle bağlantılı olduğunu belirtirken uzmanlar bireysel korunma önlemlerinin önemine dikkat çekiyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sonbaharın gelişiyle birlikte İstanbul’da üst solunum yolu enfeksiyonlarında belirgin bir artış yaşandığını açıkladı. Güner, vakalardaki yükselişin “Mevsimsel ve beklenen bir tablo” olduğunu vurgularken halk sağlığı açısından endişe verici bir durum olmadığını belirtti.

Ancak uzmanlar, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olan bireyler için bu dönemde dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor.

Cumhuriyet’e konuşan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Emrah Kırımlı, ağustos sonundan itibaren yoğun bir COVID salgını ile karşı karşıya kaldıklarına dikkat çekerek “Geçmiş yıllardan bildiğimiz Omicron varyantından gelen XFG varyantının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ana hastalık sebebi olduğu düşünülebilir. Omicron varyantından hatırladığımız hızlı bulaşıcılık şu anda içinde olduğumuz durumda da geçerli. Okulların açılması ve şehrilerin kalabalıklaşması ile temas ve hastalık yayılımı da hızla arttı. Bir aydan uzun bir süredir tüm sağlık kurumlarına başvurular artmış durumda. Salgının kaynağı başlıca COVID gibi duruyor ayrıca soğuk algınlığı ve nezle nedeni olan virüsler de dolaşımda” dedi.

Kırımlı, hastaneye solunum sıkıntısı ile yatanlara bakıldığında yarıya yakınında COVID tespit edildiğini de kaydetti

‘ANTİBİYOTİKLERİN TEDAVİDE YERİ YOK’

Kırımlı belirtileri ise şöyle sıraladı: “Belirtiler 5-10 gün arası sürüyor. Başta ateş, boğaz ağrısı, karın ağrısı daha sık olurken ilerleyen günlerde eklem ağrısı ve halsizlik daha sık görülüyor.” Hastalıktan korunmak için dikkat edilmesi gerekilen noktalara değinen Kırımlı, “Elbette başta hasta kişilerin temastan kaçınması gerekiyor. Dinlenmek, bol sıvı almak, ağrı ve ateş gibi belirtileri gidermek için parasetamol benzeri ağrı kesiciler kullanılabilir. Beslenmeye olabildiğince dikkat edilmeli. Hastalarımızda genel bir “Antibiyotik kullansam geçer mi?” düşüncesi var. Şu andaki salgın için antibiyotiklerin tedavide bir yeri yok. Sadece eklenen zatürree ve benzeri ağır durumlarda antibiyotik gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kırımlı, “Rutin sağlık sorunları için sağlık sistemine gelen hastalarımız salgından etkilenen kişilerle dar koridorlarda bekliyor, penceresi olmayan odalarda art arda muayene oluyor. İçinde alışveriş merkezi olan devasa şehir hastanelerimizde bile muayene odalarında havalandırma için pencere yok. Sağlığımız için başvuruduğumuz sağlık kurumları bize hastalık bulaşmasını kolaylaştıran yerler oluyor” uyarasında bulundu.