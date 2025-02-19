İzmir Sağlık Platformu, AKP'li Sarıçam'ı istifaya davet etti

Yayınlanma: 19.02.2025 - 13:28

Güncelleme: 19.02.2025 - 13:28

İzmir Sağlık Platformu, "Gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın" diyen AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam’ın sözlerine yazılı açıklama ile tepki gösterdi.

“GEÇTİĞİMİZ YIL 30 BİNDEN FAZLA SAĞLIK ÇALIŞANI ŞİDDET VAKASI BİLDİRMİŞTİR"

Platform tarafından yapılan açıklamada, “Son dönemde hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin artması ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam’ın hadsiz ve sorumsuz açıklamaları kabul edilemez bir noktaya ulaşmıştır. Bu tür söylemler, yalnızca bireysel bir nefret söylemi değil, sistematik bir şiddetin yansımasıdır. Her geçen gün daha fazla sağlık çalışanı tehdit altında çalışmak zorunda bırakılmaktadır. 2024 yılı itibarıyla yalnızca geçtiğimiz yıl 30 binden fazla sağlık çalışanı şiddet vakası bildirmiştir. Şiddet olaylarına ilişkin caydırıcı önlemlerin alınmaması, bu vakaların artmasına zemin hazırlamaktadır” ifadelerine yer verildi.

"DİL, TEHDİDİ DAHA DA ARTIRMAKTADIR"

“Bu politik atmosferin bir sonucu olarak, binlerce nitelikli hekim ve sağlık çalışanı ülkeden ayrılmaktadır” diye devam eden açıklamada, “2024 yılı itibarıyla 3 binden fazla hekim yurt dışına göç etmiştir. Bu rakamlar, mevcut sağlık politikalarının geldiği vahim durumu açıkça ortaya koymaktadır. Türkiye, bu değerli insan kaynaklarını kaybederken, sağlık hizmetlerinin kalitesi ve erişilebilirliği de her geçen gün düşmektedir. Ahmet Gökhan Sarıçam’ın kullandığı tehlikeli dil, tüm sağlık çalışanlarının günlük olarak karşılaştığı tehdidi daha da artırmaktadır. Ancak bu durum tesadüf değildir.Sağlıkta şiddet, yıllardır sürdürülen yanlış politikaların, çalışanları değersizleştiren yaklaşımların ve topluma düşmanca söylemlerin bir sonucudur” denildi.

"ŞİDDET VE TEHDİT KARŞISINDA DİMDİK DURACAĞIZ"

Sağlıkta şiddete için yetkililerin harekete geçmesi çağrısı yapılan açıklamada, “Buradan açıkça ilan ediyoruz: Sağlık emekçilerine yönelik her türlü şiddet ve tehdit karşısında dimdik duracağız. Yetkilileri bir kez daha uyarıyoruz: Bu gidişata dur demek sizin Sorumluluğunuzdur. Sağlık emekçilerinin güvenliği için acilen somut adımlar atılmalıdır. Bu bir toplumsal sorun değil, politik bir tercihtir. Ahmet Gökhan Sarıçam’ın hukukçu kimliği de göz önüne alındığında bu sözler daha da vahimdir. Kendisini bir hukuk ve siyaset insanı olarak sorumluluğu alarak istifaya davet ediyoruz. Sağlık emekçilerine yönelik şiddete karşı sessiz kalmayacağımızı ve mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi tüm kamuoyuna bildiriyoruz!" ifadeleri kullanıldı.