İzmir Şehir Hastanesi kâbusumuz oldu

Yayınlanma: 09.03.2024 - 13:12

Güncelleme: 09.03.2024 - 13:12

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarının yeni açılan ve kent dışındaki İzmir Şehir Hastanesi’ne gönderilmesi nedeniyle yaşadıkları zorluklar için eylem yaptı.

Başhekimlik binası önünde gerçekleşen eylemde; Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir 1 No’lu Şubesi ile Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (Hep-Sen) İzmir Şubesi üyesi sağlık çalışanları, artan mesai saatlerine ve ağır çalışma koşullarına karşı atama istedi.

Normal saatlerin iki katı çalıştıklarını belirten SES İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Hava Akcan, “Mesai saatleri son zamanlarda idari amirlerce yapboz tahtasına çevrilmiştir. Sağlık emekçileri aylık ortalama 168 saat değil, 250 ile 290 saati aşan mesailer yapmaktadır. Hatta ayda 120 saat gün aşırı nöbetler tutarak 24 saat aralıksız çalışmak zorunda bırakılmaktadır. Sağlık emekçileri, hekim, hemşire ve teknisyenler artık iki kişinin yaptığı işi tek kişi yapıyor. Bu sistem insanca çalışmaya yakışan bir sistem değildir. Bu şekilde çalışmak ne vicdana ne de yasalara sığmamaktadır”dedi.

"ARTIK YETER"

Çalışan eksikliği olduğunu da ifade eden Akcan, “Artık yeter, bıçak kemikte. Bir an evvel geçici görevlendirmelere son verilmeli, yeni atamalar yapılmalı. Atamalar yapılana kadar da şehir hastanesinde personel açığı olan klinikler kapatılmalıdır. Bu uygulamada ki ısrarın faydası, kârı ancak yüzde 70 doluluk garantisi verdiğiniz holdingleredir. Yapılan bu uygulamanın ne hastaya ne de çalışana faydası vardır” diye konuştu.