İzmir Şehir Hastanesi’nde doktor ameliyathane temizliyor

Yayınlanma: 23.02.2024 - 13:56

Güncelleme: 23.02.2024 - 13:56

İzmir’de 10 yılda tamamlanarak seçim öncesi faaliyete geçen Bayraklı Şehir Hastanesi’nde sorunlar artarak devam ediyor. Birlik Sağlık Sen üyeleri, şehir hastanesinde yaşanan sorunlarla ilgili basın açıklamasında bulundu. Sendika binasında Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol'un katılımıyla gerçekleşen basın açıklamasında sendikanın İzmir Şube Başkanı Berna Boran, şehir hastanesinde yaşanan mağduriyetleri anlatarak yetkililerin bir an önce hareket etmeye çağırdı.

“GÜVENLİK GÖREVLİSİ YOK”

İzmir Bayraklıda açılan şehir hastanesinin en büyük sorunub personel eksikliği olduğu aktararak sözlerine başlayan Berna Boran, “Yap-Kirala-İşlet-devret sistemiyle yani Kamu- Özel İşbirliği (KÖİ) modeli ile yapılan şehir hastanesinin yüklenici firması Güvenlik, Temizlik, Taşıma, Yemek, Sterilizasyon vb. pek çok hizmetin sunucusu olup, yeterli personel çalıştırılmadığı için hizmet aksamalarına sebep olmaktadır. Önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından İzmir Şehir Hastanesine atanması beklenen 1040 civarında hemşire ve 80 civarında atanacak ebeyle birlikte 1500 sayısına ulaşılmaya çalışılan İzmir Bayraklı Şehir hastanesinde, Hastanenin özellikle acil bölümünde yeterli güvenlik görevlisinin olmaması, güvenlik konusunda büyük zafiyetler getirmektedir. Önümüzdeki süreçte hepimizi üzecek sağlıkta şiddet olaylarının olması olasılığı öncelikle hastanede görev yapan sağlık çalışanlarımızı ve bizleri endişelendirmektedir” diye konuştu.

“YEMEK SIRALARI ÇOK UZUN”

Geçtiğimiz haftalarda personele yemek diye lavaş arası soğan verildiğini hatırlatan Boran, “Yeterli sayıda yemekhanenin ve yeterli sayıda yemekhane personelinin olmaması da, yemek hizmetleri konusunda da pek çok sıkıntıyı beraberinde getirmektedir. Personelin yemek sırasında uzun süre beklemesi zaman kaybına sebep olmakta, bazen de görevine dönmek zorunda kalan personelin yemek yemeden görev yerine dönmesiyle aç kalmasını da beraberinde getirmektedir” dedi.

“HEMŞİRE HASTA TAŞIYOR, TEKNİSYEN MALZEME TAŞIYOR”

Hastanenin temizliğinin önemine değinen ve hasta salığını da tehlikeye atıldığını vurgulayan Berna Boran, “Sterilizasyon hizmetlerini de veren yüklenici firma, yeterli sayıda tıbbi malzemenin olmamasından ve sterilizasyona gönderilen malzemenin 12 saat gibi uzun sürede steril edilmesi ameliyatların aksamasına ve hastaların mağdur olmasına sebep olmaktadır.Hasta taşıma personellerinin eksik olmasıyla da, hastaların 3-4 saat gibi sürelerde taşıma personeli beklemesi ne insani, nede vicdanidir. Yüklenici firmanın sorumluluklarını yerine getirmemesinin faturasını Doktorundan hemşiresine, teknisyeninden memuruna tüm çalışanlarımız ödemektedir. Hemşire hasta taşıyor, teknisyen malzeme taşıyor, doktor ameliyathane temizliği yapıyor. Personel eksikliğinde yaşanan sıkıntının temelinde de maalesef sözleşme gereği hastanenin açılışından itibaren 6 aylık sürede ilgili şirketin bir sorumluluğunun olmamasından kaynaklanmaktadır. İlk 6 ayda yeteri kadar personel bulundurması yönünde ki sözleşme, il sağlık müdürlüğü yetkililerimizin de elini kolunu bağlamaktadır. Bu demektir ki 17 ekim 2023 - 17 nisan 2024 arası ilgili şirkete bu konularda hesap soramayacağız. İlgili firma bir an önce sorumluluklarını yerine getirmeli. Çalışanlarımızın da, vatandaşlarımızın da mağduriyetlerinin önüne geçilmelidir” ifadelerini kullandı.