İzmir'de 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle öldü

Yayınlanma: 15.11.2024 - 04:50

Güncelleme: 15.11.2024 - 08:04

İzmir’de kemik erimesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 13 yaşındaki bir erkek çocuk AIDS (HIV) nedeniyle yaşamını yitirdi. HIV pozitif olduğu bilinmeyen çocuğun, son evrede kemik erimesi nedeniyle hastaneye yatırıldığı öğrenildi. Konuyla ilgili tartışmalar sürerken yaşamını yitiren çocuğa 2021 yılında bademcik ameliyatı öncesi rutin HIV testi yapıldığı ve bu testin negatif çıktığı öğrenildi. Öte yandan çocuğun babasının HIV pozitif, annenin ise HIV negatif olduğu belirtildi. Çocuğun daha önce yaptırdığı testte HIV negatif çıkması ve annesinin de HIV negatif olması nedeniyle bu virüsü cinsel istismar sonucu kapmış olma olasılığına yoğunlaşıldı.

10 YILDA 150’DEN 250’YE

HIV virüsüne ilişkin sorularımızı yanıtlayan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye’de AIDS bulaşı konusunda çocuklarda bir artış olduğunu fakat patlama denecek kadar yüksek olmadığını kaydetti. 10 yıl içinde çocuklardaki AIDS vaka sayısının 150’lerden 250’ye çıktığını kaydeden Ceyhan sözlerini söyle sürdürdü: “Bu istatistiğe girmemiş vakalar da olabilir. HIV tanısı koymak için önce HIV’den şüphelenip test yaptırmak lazım. Ancak HIV belirli klinik bulgusu olan bir hastalık değil. Kuluçka süresi de uzun bir hastalık. Toplumda az da olsa bir artış olması mutlaka önlemlerin artırılması gerektiğini gösteriyor.”

ERKEN YAŞTA GÖRÜLÜYOR

“HIV anneden bulaşmadıysa kesin bir istismar söz konusudur demek doğru değil” diyen Ceyhan, “Bu vakadaki çocukta HIV virüsü bademcik ameliyatı işlemleri sırasında kullanılan solüsyonlardan geçmiş olabilir. Veya o sırada çocukta virüs var olup da testte pozitif çıkmamış olabilir. Babada bilinen bir HIV varsa bu çocuğun düzenli olarak testlerinin yapılması gerekirdi. Öte yandan Türkiye’de çocuklarda ilk cinsel ilişki yaşı diğer ülkelere göre daha düşük. HIV, HPV gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklar maalesef Türkiye’de daha erken yaşta görülebiliyor” dedi.