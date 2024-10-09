İzmir'de doktora şiddet: Kafatası çatladı

Yayınlanma: 09.10.2024 - 12:24

Güncelleme: 09.10.2024 - 12:39

İzmir'in Buca ilçesinde 36 yıllık aile hekimi Dr. Ayhan Yavuz, dün görev yaptığı Kuruçeşme Aile Sağlığı Merkezi’nde bir hasta yakınının saldırısına uğradı. Odasında otururken saldırıya uğrayan ve yüz kemiklerinde kırık, kafatasında da çatlak olan Dr. Yavuz, Buca Seyfidemirsoy Araştırma ve Eğitim Hastanesi'nin beyin cerrahi servisine yatırıldı. Durumu ağır olan doktorun tedavisi sürdüğü ve iyileşmesi durumunda da en az bir ay görev yapacağı bildirildi. Saldırının nedeni ve saldırganın kimliği henüz bilinmezken polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalar sürüyor.

DOĞRUYOL: ŞİDDETİ ÖNLEMEK GİBİ BİR DERTLERİ YOK

Sağlıkta şiddetin giderek artığını belirten Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “Sağlıkta şiddet ülkemizin kanayan yarası. Maalesef sağlıkta şiddetle ilgili bugüne kadar samimi olarak alınmış olan önlemler yok. Bir türlü sağlıklı şiddeti önleyemiyoruz. Neden? Çünkü sağlıkta şiddeti siyasi rant adına kullanılmasından ve vatandaş memnuniyeti üzerine kurulmasından dolayı sağlıklı şiddeti önlemek gibi bir dertleri yok. Sağlıkta şiddet X-Ray cihazlarıyla, beyaz kodla, gri kodla önlenmez. Sağlıkta şiddeti önlemek için önce samimi olacaksınız. Şiddeti yapan kişi karakolun bir kapısından girip diğer kapısından çıkıyor” dedi.

BORAN: HALK İLE SAĞLIK ÇALIŞANLARINI KARŞI KARŞIYA

Basın açıklamasını okuyan Birlik Sağlık Sen İzmir Şube Başkanı Berna Boran da “Görmezden geldiğiniz, sessiz kaldığınız her geçen gün bir sağlık çalışanımızın daha canı tehlikede. Dün bir kez daha, ülkemizin sağlık sisteminin en değerli yapı taşı olan bir sağlık çalışanımız, görevi başında darp edilmiştir. Sağlık çalışanlarımıza yönelik git gide artan şiddet vakaları bireysel vakalar olarak değerlendirilemez. Bu tamamen sağlık politikalarının yanlış yönetilmesi, toplumsal gerginliğin yönetilememesi, sağlık çalışanlarının hedef gösterilmesi ile ilgilidir. Yıllardır yanlış uygulanan sağlık politikaları, halk ile sağlık çalışanlarını karşı karşıya getirmektedir. Hasta memnuniyeti üzerine kurulu popülist söylemler, vatandaşları sağlık çalışanlarına karşı saldırgan ve saygısız hale getirmiştir” diye konuştu.

“ÖNLEM ALINMIYOR”

“Dün yaşanan olayda, muayene sırasını bekleyen bir vatandaşın duyarlılığı olmasa İzmir 8’nolu Kuruçeşme aile sağlığı merkezinde çalışan, yaklaşık 36 yıldır gece gündüz demeden, fedakârlıkla hekimlik mesleğini icra eden DR. A.Y belki de bugün aramızda olmayacaktı” diye devam eden Boran, “Tarafımıza kafatasında muhtelif kırıklar olması hayati tehlikesi olması nedeniyle Buca Seyfi Demirsoy eğitim ve araştırma hastanesinde müşahade altına alındığı ve tutulduğu bilgisi gelmiştir. Aynı ASM de görev yapan Birlik Sağlık Sen Genel Başkan yardımcısı Aile Hekimi Murat Kalaycıoğlu’nun verdiği bilgiye göre hayati tehlikesi devam etmekte olan Dr.. A. Y.’nin yaklaşık bir ay aktif hekimlik yapamayacağı bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Sağlık çalışanlarımız, insan hayatını kurtarmak için 24 saat gece gündüz demeden çalışırken, devletin ve yetkili mercilerin gerekli önlem almamasından dolayı sağlık çalışanlarımız her an bir şiddet tehdidiyle karşı karşıya kalmakta, bir gün darp edilen yarın öldürülen, sağlık çalışanlarına seyirci kalınmaktadır” ifadelerini kullandı.

“YETKİLİLER SAMİMİ DEĞİLLER”

Yıllardır yasal düzenlemeler ve yaptırımlar konusunda çağrıda bulunduklarını anlatan Berna Boran, “Şiddet uygulayan faillerinin cezasız kalması, bu olayların artmasına zemin hazırlıyor diyoruz. Şiddete uygulayanlar en ağır cezaları almalı diyoruz ama, adeta kendimiz söylüyor, kendimiz dinliyoruz. Şiddete karşı gözler kör, kulaklar sağır. Güvenlik önlemleri konusunda yetkililer maalesef samimi değiller. Güvenlik önlemleri acilen gözden geçirilmeli, sağlık çalışanı görevini yapmaya çalışırken kendi canını düşünmemeli, güvenli bir ortamda çalışabilmelidir.Her bir çalışanımız güvenliği, aynı zamanda toplumun güvenliğidir” dedi.

CHP'Lİ KILIÇ: CAYDIRICI CEZALAR BİR AN ÖNCE HAYATA GEÇİRİLMELİ

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da sosyal medya hesabından, "İzmir Buca'daki Kuruçeşme Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşanan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. 36 yıllık aile hekimi Dr. Ayhan Yavuz'a yapılan bu saldırı, sağlık çalışanlarımızın karşı karşıya kaldığı şiddetin acı bir örneğidir. Sağlıkta şiddet, iktidarın yetersiz politikaları ve göz ardı ettiği bir sorun olmaya devam ediyor. Sağlık çalışanlarımızı koruyacak etkili önlemler alınmadıkça, bu tür olayların önüne geçmek mümkün olmayacak. Şiddeti önleyecek yasal düzenlemeler ve caydırıcı cezalar bir an önce hayata geçirilmelidir. Dr. Ayhan Yavuz'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, tüm sağlık çalışanlarımıza destek ve dayanışma mesajlarımı iletiyorum" diye konuştu.