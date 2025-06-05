Kabin öksürüğü tehlikesi: Seyahat edenler risk altında!

Bayram tatili için yola çıkacak yurttaşlara uyarılarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, yeni şikayetlerin kabin öksürüğü ve seyahat hastalığı olduğuna dikkat çekti.

Özkaya, "Pandeminin sona ermesi ile insanların otobüs başta olmak üzere, uçak, araba ve gemilerde yılda yaklaşık neredeyse yaklaşık 3 ile 5 seyahat geçiriyoruz. Kapalı kabin ortamına maruz kaldığımız bu yolculuk sonrası en sık öksürük, halsizlik, eklem ve baş ağrıları yaşıyoruz. Basta 'kabin öksürüğü' diye tanımlanan bu şikayetlerden, kapalı klima sistemleri neredeyse her zaman suçludur; havayı kurutur. Sık kabin içi yolculuk yapan ve klima maruziyeti olan insanlar için kabinin etrafına birkaç nemli havlu örtmek (kabin görevlisinin onayıyla) sorunu hafifletmeye yardımcı olur. Çoğu insan için endişelenecek bir şey yok Uçuşlardaki ve iç mekan klimalarındaki kuru hava, burun kanallarının kurumasına neden olur. Nemlendirmek ve enfeksiyona karşı korunmaya yardımcı olmak için tuzlu burun spreyi kullanın. Pandeminin bitmesiyle beraber ani ısı değişikliklerine, soğuktan sıcağa geçişlere ve klimalara maruz kalmak, grip ile karıştırılabilir ve önemsenmeyebilir. Çocukların ise ne hissettiklerini anlatamadıkları için uzamış öksürük ve ateş şikayeti ile doktora başvurduklarında ciddi zatürre vakaları ile karşı karşıya kalırlar" diye konuştu.

Prof. Dr. Özkaya son olarak tatile çıkan veya çıkacak vatandaşların, özellikle çocukları başta olmak üzere, araç ile seyahat ederken açtıkları klimaların temizliğine ve maruziyetine dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, "Özellikle kapalı yerlerde kendilerine dikkat etmeliler, klima ayarlarını ise 22 derecenin altına düşürmemelerini ve çok fazla ısı değişimine maruz kalmamalarını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.