Kadın sağlık emekçileri: Sağlıkta şiddetin önlenemez oluşu kanayan yaramız

Genç Sağlık Sendikası Kadın Kolları Genel Başkanı Sevda Koca sağlıkta şiddet ve doğum izni konularına ilişkin Cumhuriyet’e konuştu.

Sağlık çalışanlarının en büyük probleminin ‘sağlıkta şiddet’ olduğunu vurgulayan Genç Sağlık Sendikası Kadın Kolları Genel Başkanı Sevda Koca, bu durumun önlenemez olmasının kanayan yaraları haline geldiğini belirtti. Sağlık alanında çalışan emekçilerin büyük bir çoğunluğunun kadın olduğunu anımsatan Koca, çalıştıkları alan fark etmeksizin fiziki, sözlü ve mobbing (yıldırma) şiddetine maruz kaldıklarına dikkat çekti.

Koca, sağlıkta şiddet kapsamında devletin caydırıcı cezalar vermesi talebini dile getirdi.

‘BEBEKLERİNİ BIRAKIP GÖREVLERİNE DÖNÜYORLAR’

Doğum izinlerine ilişkin taleplerini de paylaşan Koca, “Bir çocuğun, gelişimini sürdürebilmesi için ilk 6 ay anne sütü alması gerekiyor. Bu hem sağlık hem de anne ile bebeğin ten uyumu açısından gerekli ama bir sağlık çalışanının doğum öncesi ve sonrası olmak üzere 8’er hafta izni var. Yani bir kadın sağlık çalışanı doğumdan 2 ay sonra bebeğini bırakıp görevinin başına dönmek zorunda... Bu iş yerinde huzursuzluğa neden olmakla beraber, annenin lohusa depresyonuna girmesine de neden oluyor” dedi. Koca son alarak, “Doğum sonrası izinlerin uzatılması gerekiyor. Bu yıl ‘Aile yılı’ ilan edildi. Umarım yıl bitmeden bu doğum izinlerinin uzatıldığı müjdesini alırız” diye konuştu.

‘YÖNETİMDE KADIN SAYISI ARTMALI’

Genç Sağlık Sendikası’nın kadın kolları başkan yardımcıları Fatma Türkeli, Şura Yılmaz ve Keziban Akkanat ile Niğde Kadın Kolları İl Başkanı Gülşah Bengü Işık, Bursa Kadın Kolları İl Başkanı Kevser Şenlik, Kars Kadın Kolları İl Başkanı Mehtap Kankılıç, Hakkari Kadın Kolları İl Başkanı Mihriban Atlı, Bilecik Kadın Kolları İl Başkanı Nurten Bal, Konya Kadın Kolları İl Başkanı Zeliha Sert ve Rize Kadın Kolları İl Başkanı Züleyha Korkmaz Çalık da kadın sağlıkçıların üst düzey yönetim pozisyonlara ulaşmakta engellerle karşılaştıklarını belirterek yönetimde kadın çalışan sayısının artması gerektiğinin altını çizdi.