Kadınlarda cinsel isteksizliğe karşı mucize yöntem: Genital PRP

Yayınlanma: 05.10.2023 - 10:50

Güncelleme: 05.10.2023 - 10:51

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Murat Gökhan Kınaş Genital PRP uygulaması ile kadınlardaki cinsel isteksizliklerin giderildiğini anlattı.

Doktor Kınaş, "Normal bir seksüel döngü dört basamaktan oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla seksüel arzulama, uyarılma, orgasm ve çözülme döngüleridir. Bunlar sırasıyla olacağı gibi kişiden kişiye değişiklik göstererek karışıkta olabilir. Bu basamaktaki her bir durum birbiri ile ilişkilidir ve herhangi birisinde sorun olduğunda bu kişide zamanla cinsel isteksizliğe sebep olmaktadır. Cinsel isteksizlik kadınların yaklaşık %40 da izlenmekte ve hastalarımız genellikle bu şikayet sık olmasına rağmen söylemeye çekinmektedirler. Ancak sorgulandığında böyle bir problemleri olduğunu belirtirler" ifadelerini kullandı.

ORGASMA ULAŞMAK KOLAYLAŞIYOR

Yaptıkları işlemlerde hasta dönüşlerinin yüz güldürücü olduğunu söyleyen Doktor Kınaş, "Cinsel isteksizliğin sebep olan bir çok etken olmasına rağmen biz yaptığımız Geneital PRP uygulaması ile uyarılma döngüsüne katkıyı amaçlamaktayız. Hastada sağlıklı bir uyarılma olduğunda zamanla bu arzulamanın artmasını sağlamakta ve aynı zamanda orgasma ulaşımı da kolaylaştırmaktadır. Bu yaptığımız uygulamada hastanın kendi kanını alarak belli işlemlerden geçiriyoruz. Trombositlerden zengin kısmı da hastanın genital organlarındaki belli noktalara enjekte ediyoruz. Bu enjekte edilen yerlerde doku kanlanımı artmakta ve doku kendini yenilemektedir. Yaptığımız işlemlerde hastaların bize geri dönüşümü yüz güldürücü olmakta birlikte cinsel isteksizlik şikayeti olan hastaları muayene için kliniğimize beklemekteyiz" şeklinde konuştu.