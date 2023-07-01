Ünlü cinsellik eğitmeni Sue Johanson, 93 yaşında yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 01.07.2023 - 17:41

Güncelleme: 01.07.2023 - 17:41

Dünyaca ünlü cinsellik eğitmeni Sue Johanson, 93 yaşında doğal nedenlerle ülkesi Kanada'da hayatını kaybetti. Kanada'nın Toronto kentinde yaşamını yitiren Sue Johanson'un ölüm haberini, kendisini anlatan "Sex With Sue" belgeselinin yönetmeni Lisa Rideout verdi.

Lisa Rideout, sosyal medyada Sue Johanson'un ölümüne ilişkin "Sue Johanson 93 yaşında hayata veda etti. Tabuları yıkmaktan korkmayan Sue, bugün cinsellik hakkında rahatça konuşabilmemizin yolunu açtı. Kanada bugün ulusal bir hazinesini kaybetti ama Sue'nun mirası önümüzdeki on yıllar boyunca olumlu değişimler yaratmaya devam edecek. Seni seviyoruz Sue " paylaşımında bulundu.

Toronto'da bir lisede, 1970 yılında doğum kontrol kliniği açan Johanson, danışman ve cinsellik eğitimmeni oldu. Johanson daha sonra, cinsellik eğitime ilişkin aldığı belge ile "Sunday Night Sex Show" radyo programını yapmaya başladı. Radyo programı, 1996'da televizyon programına dönüştü ve 2005'e kadar devam etti.

Johanson, halkı güvenli cinsellik ve doğum kontrolü konusunda eğittiği için 2001 yılında Kanada'nın ikinci en yüksek sivil madalyası olan Kanada Nişanı ile onurlandırıldı.

Hollywood yıldızı Jessica Alba'nın, 2011 yılında Kanadalı cinsellik eğitimcisi Sue Johanson'dan tavsiye aldığı ortaya çıkmıştı. Cinsellik tavsiyesi alması gündem olan Alba, aldığı tavsiyeye ilişkin "Müthiş!" cevabını vermişti.