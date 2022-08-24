Kalp krizi ve kanserde doğru beslenmenin önemi

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 07:00

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürülebilir ve yaşanabilir bir Antalya hedefiyle hayata geçirdiği Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi’nin eğitim, söyleşi ve atölye çalışmaları devam ediyor.

Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi’nin ağustos ayı atölye programı çerçevesinde Kalp Hastalıkları Uzmanı Mustafa Hakan Şahin tarafından ‘Toprak ve Kalp Sağlığı’ söyleşisi düzenlendi. Dr. Şahin toprak sağlığı, kalp sağlığı ve iklim krizinin birbiriyle olan bağlantıları hakkında bilgiler verdi.

Çevre sağlığının insan sağlığıyla güçlü bağlantısı olduğunu söyleyen Hakan Şahin, “İklim değişikliği şu an dünyanın en büyük sorunudur. Bireysel, toplumsal ve ülkeler olarak herkes elini taşın altına koymalıdır. Küresel ısınma yüzünden sel, heyelan, orman yangını gibi afetlerin sayısı artıyor. İklim değişikliği; tarım, orman ve bitki örtüsü, temiz su kaynakları, insan sağlığı ve biyolojik çeşitliliği doğrudan veya dolaylı olarak çeşitli şekillerde etkileyebilmekte” diye konuştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin iklim değişikliği konusunda harekete geçen belediyelerden biri olduğuna dikkat çeken Hakan Şahin, “Antalya, turizmin başkenti olduğu gibi iklim krizinin çözümünde de başkent olmalıdır” dedi.

"SAĞLIKLI BESLENMENİN ÖNEMİ"

Sağlıklı ve doğru beslenmenin kanser ve kalp hastalıklarına karşı ciddi bir önlem olduğunu ifade eden Uzman Dr. Mustafa Hakan Şahin, “Beslenme düzenimizi en baştan beri iyi kurgulayabilirsek kalp krizi, kanser ve beyin hastalıklarını çok az görülen hastalık türüne itebiliriz. Ne kadar mevsimsel beslenirsek bünyemize yararlı olacaktır. Tam tahıl, bakliyat gibi lifli gıda tüketimi de önemlidir. Ortalama olarak lifli gıda tüketimini kadınlarda 25 gr, erkeklerde 30 grama çıkartırsak obezite, kanser ve kalp hastalıklarını çok ciddi miktarda azaltabiliyoruz” diye konuştu.



