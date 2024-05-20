Kamu çalışanları bina kiralarına verilen bütçenin ulaşıma verilmemesine tepki gösterdi: Fatura sağlık emekçisine

Yayınlanma: 20.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.05.2024 - 04:00

Sağlık Bakanlığı ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binaları şehir hastanesi projesi dahilinde yer alıyor. Şehir hastanelerine yıllık 84 milyar, aylık 7 milyar, günlük ise 229 milyon ödeme yapılıyor. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Türkiye İlaç ve Tıbbi İlaç Kurumu’nda yaklaşık 7 bin 500 sağlık emekçisi çalışıyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde 3 bin 500 civarı sağlık emekçisi servis kullanıyor. Servislerin aylık maliyeti yaklaşık 13 milyon TL’ye denk geliyor.

Şehir hastanelerine 1.5 saat karşılığı ödenen kira bedeliyle sağlık emekçilerin servis ücretlerinin karşılanabildiğini vurgulayan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “Bakanlık, kendi binalarını kapatıp kamu-özel ortaklığıyla işletilen binalara geçmesi nedeniyle artan bütçe açığını sağlık emekçilerine ödetmekten vazgeçmeli” dedi. Yalçınkaya, “Ulaşımı zor, çevresinde bir memurun kiralık ya da satılık uygun ev bulamayacağı muhitlerdeki bakanlık planlamasının bedeli, biz kamu emekçilerine çıktı. Merkezi teşkilattaki arkadaşlarımız, ortalama hastanelerdeki çalışanlardan 8-9 bin TL daha düşük ücret alırken 2-3 bin TL dolayındaki ulaşım giderlerini de onlara yüklemek, sağlık emekçilerin sofrasındakine de göz dikmek oluyor” ifadelerini kullandı.

"KADROYU HORTUMLUYOR"

“Bakanlık binalarının yüksek kiralarına bütçe var, ulaşıma yok” eleştirisi getiren Yalçınkaya, Bakan Koca’nın açıklamalarındaki “şehir hastaneleri” övgüsüne işaret etti. Yalçınkaya, “Bakan, Ankara’daki şehir hastanelerine başvuruların yüzde 13’ünün çevre illerden olduğunu ifade etti. Durumun şehir hastanelerin mükemmelliğinden ya da hasta gönderen illerde şehir hastanesi olmaması nedeniyle olmadığını bakanlık da biliyor. Türkiye geneli uzman hekim kadrosunun yüzde 15’i sadece 17 hastaneye ayrılmış durumda. Şehir hastaneleri sadece bütçeyi değil kadroları da hortumluyor” dedi.

