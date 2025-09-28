Kanser değil sağlık hizmetine erişimdeki eşitsizlik öldürüyor

Bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Onkoloji Günleri'ne Muş ev sahipliği yaptı. Muş Alparslan Üniversitesi'nde düzenlenen programda, kanserde erken tanıdan, tedavi yöntemlerine kadar birçok konu ele alındı. Program çerçevesinde 'Gençlerde kanser neden artıyor?' isimli bir panel de düzenlendi. Panelde uzman isimler konuştu. Kalıtsal hastalıkların yüzde 75'inin çocukluk yaşında başladığını söyleyen Genetik Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Yeşilyurt, "Tabancadaki kurşun genetik mutasyonsa tetiği çeken çevre faktörleri... 'Benim ailemde yok' sözünü tamamıyla kriter olarak almıyoruz" dedi.

'OBEZİTE İLE MÜCADELE, KANSERDEN KORUNMANIN ÖNEMLİ YOLLARINDAN BİRİ'

Diyetisyen Doç. Dr. Dilşat Baş da beslenmenin kanserdeki en önemli olağan şüphelilerden biri olduğunu belirtti. Genç yaş kanserleri ile ilgili araştırmalarda 3 önemli başlık olduğuna dikkat çeken Baş, bunları; obezite, ultra işlenmiş yiyecekler ve mikrobiyota olarak sıraladı. Obezitenin 13'ten fazla kansere neden olduğunu açıklayan Baş, "Obezite ile mücadele etmek kanserden korunmanın önemli yollarından birisi" diye konuştu.

ULTRA İŞLENMİŞ GIDALARA DİKKAT!

Raf ömrü uzatılmış ve görüntü güzelliği için içerikten fedakarlık yapılmış ürünlerin ultra işlenmiş yiyecekler grubuna dahil edilebileceğini kaydeden Baş bu tür ürünlere de dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

'SAĞLIK HİZMETİNE ERİŞİMDEKİ ADALETSİZLİK KANSER ÖLÜMLERİNE NEDEN OLUYOR'

Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Tufan Nayır ise kanserde coğrafyanın kader olduğunu belirterek, Amerika'da teşhis konmuş bir çocuğun kanserden iyileşme olasılığı yüzde 80'lerdeyken, insani gelişme endeksi düşük ülkelerde bu sayının yüzde 30'lara gerilediğini ifade etti. Çevre ve beslenmenin en büyük risk faktörlerinden olduğunun altını çizen Nayır dünya genelinde kanser ölümlerine ise en çok sağlık hizmetlerine erişimdeki eşitsizliklerin neden olduğunu belirtti. Nayır, "Tedavileri tartışıyoruz ama ilaca erişim çok düşük" notunu düştü. Nayır ayrıca kanser araştırmalarının yüzde dördünden azının çocukluk çağı kanserlerine yönelik olduğunu açıkladı.

'DEFANSİF TUTUMDAN, AKTİF TUTUMA GEÇİLMELİ'

Erken yaş kanserlerindeki artışa ilişkin konuşan bir başka isim olan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol ise öncelikle devletin hastalıklara karşı defansif tutumundan vazgeçip aktif rol oynayıcı tutuma geçmesi gerektiğini söyledi. Devletin "Türkiye'de hangi kanserler erken yaşta beliriyor ve o kanserler için nasıl merkezler kurmalıyım?" meselesini çözmesi gerektiğini belirten Şenol, "Kararlı bir biçimde, hastalık oluşmadan önlemlere geçilmesi lazım. Hastalık oluşursa erken önlemek, erken önlenemişse erken tedaviye erişmek gerekiyor. 'Yani yüzde doksan önlemek, yüzde yetmiş yakalamak, yüzde doksan, yakaladığını tedavi etmek' bu politika uygulanırsa büyük başarı olacak" dedi.