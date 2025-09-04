Kanser kelimesi eskisi gibi ‘son’ anlamına gelmiyor: Başarı oranı 2 kat arttı

Kanser kelimesinin artık eskisi gibi “son” anlamına gelmediği, geçmişte ölümcül kabul edilen birçok kanser türünün bugün uzun süreli kontrol altına alınabildiği ifade edildi.

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Adnan Çalık, kanser tedavisindeki gelişmeleri değerlendirerek, 30 yıl önce pek çok kanserde tedavi şansının oldukça sınırlı olduğunu ancak günümüzde sağ kalım oranlarının 1,5 ila 2 kat arttığını söyledi.

Çalık, “Son 30 yılda (1995-2025) kanser tedavilerinde başarı oranı ciddi şekilde arttı. Bu artışı ölçmek için genelde 5 yıllık sağ kalım oranları kullanılır. 1990’larda tüm kanserlerde 5 yıllık sağ kalım oranı yüzde 50 iken, günümüzde yüzde 68-70’e yükseldi. Yani tedavi başarısında yaklaşık yüzde 18-20’lik mutlak artış var” dedi.

Başarıdaki yükselişte erken tanı yöntemleri, laparoskopik ve robotik cerrahi, radyoterapi optimizasyonu, kemoterapi protokollerinin geliştirilmesi, hedefe yönelik tedaviler ve immünoterapilerin etkili olduğunu belirten Çalık, kişiselleştirilmiş onkoloji yaklaşımlarının da sürece olumlu katkı sağladığını ifade etti.

Özellikle meme, prostat ve hematolojik kanserlerde dramatik ilerlemeler yaşandığını vurgulayan Çalık, akciğer ve pankreas kanserlerinde ise artışın daha sınırlı olduğunu ancak immünoterapi sayesinde son 10 yılda hızlı bir yükseliş görüldüğünü söyledi.

“Kanser kelimesi hâlâ toplumda ölümle eş anlamlı algılanıyor ama bu algı günümüzde tıbbi gerçeklikle örtüşmüyor” diyen Çalık, bazı kanser türlerinde iyileşme oranlarının gripten bile daha yüksek hale geldiğini belirterek şunları ekledi:

“Meme, prostat, tiroit, cilt kanserleri gibi birçok türde 5 yıllık sağ kalım oranı yüzde 85-95’e ulaştı. Çocukluk çağı lösemilerinde başarı oranı yüzde 90’ın üzerinde. Erken evrede yakalanan birçok kanserde tamamen iyileşme mümkün. Erken teşhis, başarı oranını katlıyor. Günümüzde bazı ileri evre hastalarda bile 5-10 yıl yaşam olasılığı mümkün, bu bir devrim.”

Çalık, tarama programlarının önemine dikkat çekerek, erken teşhisin hayat kurtardığını ve gelişmiş tedavi yöntemleri sayesinde yaşam kalitesinin de yükseldiğini vurguladı.