Kanser önleyici eşek sütü hakkında her şey!

Yayınlanma: 21.08.2023 - 09:48

Güncelleme: 21.08.2023 - 09:48

Eşek sütünün anne sütüne en yakın besin değerine sahip olduğu biliniyor. Eski Mısır'da doğal tedavi ve bakım amacıyla tüketilen eşek sütü, günümüzde de en çok tüketilen süt çeşitlerinden biridir. Özellikle kozmetik sektöründe karşımıza çıkan eşek sütünün sağlık ve güzellik açısından birçok faydası bulunuyor.

Eşek sütünün 100 mililitresinde yaklaşık 42 kalori bulunmaktadır. Kolay sindirilebilir bir özelliğe sahip olan eşek sütü, inek sütüne alerjisi olanlar tarafından da rahatlıkla tüketilebilir.

Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleri açısından da zengin olan eşek sütü, sodyum, potasyum, kalsiyum, fosfor, çinko, magnezyum gibi mineraller, A, B2, B1, E, C vitaminleri ve protein açısından zengindir.

EŞEK SÜTÜNÜN SAĞLIĞA FAYDALARI

İçeriğindeki laktoferrin maddesi sayesinde antimikrobiyal ve antienflamatuar etkilere sahiptir.

Antioksidan özelliğe sahip olan eşek sütü, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı direncini artırır.

Eşek sütü kanser hücrelerinin oluşumunu engeller ve oluşan hücrelerin çoğalmasını önler.

Kemik ve diş gelişimini destekler.

İçerdiği linoleik yağ asitleri sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur ve kabızlık, şişkinlik, gaz gibi sorunları önler.

Cildin kolajen dokusunun güçlenmesine yardımcı olur.

Eşek sütü içerdiği immünoglobulin sayesinde yeni doğan bebeklerin bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur ve enfeksiyon riskini azaltır.

Yenidoğanlarda sık görülen tüberküloz ve boğaz enfeksiyonlarının önlenmesine yardımcı olur.

Astım ve solunum yolu enfeksiyonlarını önler.

İçeriğindeki E vitamini göz sağlığının korunmasına yardımcı olur.

EŞEK SÜTÜNÜN İYI GELDIĞI HASTALIKLAR

Kanser

Eşek sütü kolon kanseri, akciğer kanseri, mide kanseri, karaciğer kanseri ve daha birçok kanser türünün tedavisinde takviye olarak kullanılabilmektedir.

Egzama ve Sedef Hastalığı

Cilt hücrelerini besleyen gıda, vücudu egzama ve sedef hastalığı gibi cilt hastalıklarına karşı korur.

Kronik Yorgunluk

Kas yorgunluğu ve baş ağrısına iyi gelen eşek sütü, kronik yorgunluk tedavisinde oldukça etkilidir.

Kardiyovasküler

Eşek sütü, kalp ve damar sağlığını korumada çok etkili olan Omega 3 ve Omega 6 yağ asitlerini içerir.