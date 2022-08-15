'Kanser teşhis edebilen' akıllı kontakt lens keşfedildi
Bilim insanları, göz yaşlarında bulunan tümör tanımlayıcı kimyasallar sayesinde erken evre kanseri teşhis edebilecek akıllı kontakt lens keşfetti.
Bilim sitesi EurekAlert'in yazısına göre, ABD'deki Terasaki Biyomedikal İnovasyon Enstitüsü'nde (TIBI) geliştirilen kontakt lens, eksomoz ismindeki hücre içerisinde bulunan kan, tükürük, idrar ve gözyaşına salgılanan küçük kabarcık benzeri habercileri yakalayabiliyor.
Eksozomların yakalanması ile kanser teşhisi daha etkili bir hale geliyor.
Araştırma ekibinin şefi Ali Kademhosseini, "Lens, eksozomların yapıştığı antikorlara bağlı mikro odacıklarla donatılmıştır. Böylece gözyaşlarında bulunan eksozomları ayırt edebilir ve kanser belirtisi olabilecek biyobelirteçleri tespit edebilir" dedi.
Kademhosseini, "On gönüllü de gerçekleştirdiğimiz deney başarıyla test edildi" ifadesinde bulundu.
Kademhosseini ayrıca, "Lens, kanser ön taraması için potansiyel bir platform. Kolay, hızlı, hassas, uygun maliyetli ve destekleyici bir teşhis aracı sunuyor" sözlerini ifadesine ekledi.
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