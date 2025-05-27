Kardiyoloji uzmanı uyardı: Gece çarpıntısını hafife almayın

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Adnan Köşüş, birçok kişinin zaman zaman kalp çarpıntısı yaşadığını ancak özellikle uykuda veya istirahat halindeyken ortaya çıkan çarpıntıların dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Uzm. Dr. Köşüş, bu tür çarpıntıların, ciddi kalp ritim bozukluklarının habercisi olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

GİZLİ RİTİM BOZUKLUKLARINA DİKKAT

Kalp çarpıntısının, kalbin normalden daha hızlı, düzensiz ya da güçlü atması şeklinde tanımlandığını belirten Köşüş, gece yaşanan çarpıntıların en sık sebeplerinden birinin ‘paroksismal supraventriküler taşikardi’ (PSVT) ve ‘atriyal fibrilasyon’ gibi ritim bozuklukları olduğunu ifade etti. “Atriyal fibrilasyon gibi bazı düzensiz ritim bozuklukları başlangıçta sessiz seyredebilir. Ancak ilerleyen süreçte felç ve kalp yetersizliği gibi hayati sonuçlara yol açabilir. Uykudan çarpıntıyla uyanmak bu rahatsızlıkların ilk sinyali olabilir. Bu yüzden erken tanı hayat kurtarıcıdır,” dedi.

TANSİYON, TİROİT VE STRES FAKTÖRÜ DE ETKİLİ

Her çarpıntının kalp kaynaklı olmadığını vurgulayan Köşüş, “Hipertiroidi, anksiyete bozuklukları, kansızlık (anemi) ve fazla kafein tüketimi de gece çarpıntılarına neden olabilir. Özellikle genç bireylerde panik atak ve stres kaynaklı çarpıntılar sık görülür. Ancak burada dikkat edilmesi gereken, kalp kaynaklı ciddi bir durumun atlanmamasıdır,” dedi.

TANI SÜRECİNDE EKG VE HOLTER KAYDI ÖNEMLİ

Gece çarpıntılarının tanısında 24 saatlik ritim kaydı (Holter monitörü), EKG ve kan tetkiklerinin temel tanı araçları olduğunu belirten Dr. Köşüş, “Hastanın şikâyetlerini ayrıntılı şekilde değerlendirdikten sonra, ritim bozukluğu olup olmadığını belirlemek için EKG ve holter cihazı kullanılır. Aynı zamanda tiroit fonksiyonları, kansızlık ya da vitamin eksiklikleri de araştırılır. Elde edilen bulgulara göre kişiye özel tedavi planı hazırlanır,” ifadelerini kullandı.

TEDAVİ KİŞİYE ÖZEL OLMALI

Ritim bozukluklarında ilaç tedavisi, ablasyon işlemleri ve yaşam tarzı değişikliklerinin öne çıktığını aktaran Köşüş, gece çarpıntısı yaşayan bireylerin mutlaka bir kardiyoloji uzmanına başvurması gerektiğini vurguladı. “Özellikle ailesinde ani kalp ölümü öyküsü olan bireyler için bu durum hayati risk taşıyabilir. Gece çarpıntısını basit bir stres tepkisi olarak değerlendirmek yerine uzman görüşü almak, olası tehlikelerin önüne geçmek açısından çok önemlidir,” dedi.