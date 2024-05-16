Karşıyaka’da “HPV Aşı Kampanyası” başlıyor!

Yayınlanma: 16.05.2024 - 11:39

Güncelleme: 16.05.2024 - 11:39

İzmir’de Karşıyaka Spor Kulübü Voleybol Şubesi, kadınlarda meme kanserinden sonra en sık görülen kanser türü olan rahim ağzı kanserine karşı sporcularına yönelik “HPV Aşı Kampanyası” başlatıyor. Karşıyaka Belediyesi ve Tınaztepe Galen Bayraklı Hastanesi’nin desteklediği kampanyanın paydaş toplantısı, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü’nün ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Tınaztepe Galen Bayraklı Hastanesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Fatoş Akçam, Kurumsal Pazarlama Uzmanı Zühal Akar, Ege Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Mete İtil, KSK Şube Başkanları ve KSK sporcuları katıldı.

KSK BU PROJEYLE ÇIĞIR AÇACAK

Bu önemli projeye destek vermekten onur duyduğunu belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, konuşmasına şunları kaydetti: “Ben de bir eğitim vakfında uzun yıllar hizmet etmiş biri olarak sosyal projelerin önemini çok iyi biliyorum. Karşıyaka Voleybol Şubesi ziyarete gelerek bu projeden bahsettiğinde çok heyecanlandım. Rahim ağzı kanseri riskini bu aşıyla ortadan kaldırabilmek çok önemli. Bu konuda yapılan çalışmaların biz de bir ucundan tutalım, çabaların sonuca ulaşması için yardımcı olalım istedik. Karşıyaka Belediyesi olarak, tanıtım faaliyetlerine destek vereceğimiz bu projeyi çok önemsiyoruz. Hep beraber sahip çıkmamız gerektiğine inanıyoruz. Uygulamaları ücretsiz olarak üstlenen Tınaztepe Galen Bayraklı Hastanesi’ne teşekkür ediyor, Türkiye’de bu alanda çığır açacak proje için Karşıyaka Spor Kulübü Voleybol Şubesi’ni kutluyorum.”

“BÜTÜN KULÜPLER UYGULAMALI”

Proje faaliyetleri hakkında bilgi veren KSK Voleybol Şube Başkanı Onur Güner “Velilere bilgilendirme mektupları yazılarak aşı olup olmama konusunda taleplerini toplayacağız. Hızlıca aşılamalara başlayacağız. İsteğimiz sadece Karşıyaka Spor Kulübü ile kalmasın, İzmir’deki bütün spor kulüpleri sahiplenerek kendi sporcularına uygulasınlar. Sloganımız ‘Bir pas da sen ver.’ Yaratacağımız farkındalıkla aşılama sayısının giderek artmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

“TOPLUMA YAYILMALI”

Prof. Dr. İsmail Mete İtil ise rahim ağzı kanserinin bir virüsten kaynaklanan önlenebilir bir kanser olduğunu hatırlatarak “Önlemenin en önemli yolu birincisi aşı, ikincisi tarama testlerinin yapılması. Dünyada meme kanserinden sonra kadınlarda en sık görülen kanser. Maalesef öldürücü yönü çok fazla olan bir kanser. Gençlerimizin, özellikle üreme çağındaki kişilerin aşılanması, bu kanserin önlenmesi için çok önemli. Rahim ağzı kanseri diğer kanser türleri gibi bir anda 'Nereden çıktı bu kanser' dedirten bir tür değil. HPV-kanser ilişkisi kanıtlanmış bir ilişki. Bu nedenle kampanya çok değerli. Genç kızlarımızdan başlayarak genişleyen bir etki yapması ve topluma yayılmasını diliyoruz” dedi.