Kayıhan Pala'dan Sağlık Bakanı Koca'ya: Aşı yaptırılmayarak bulaşıcı hastalıklara karşı korumasız bırakılan çocuklar için bir eylem planı var mıdır?

Yayınlanma: 10.06.2024 - 12:55

Güncelleme: 10.06.2024 - 12:56

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, aşı reddi sebebiyle çocuk ölümlerini TBMM gündemine taşıdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Pala, geçen günlerde Diyarbakır’da boğmaca hastalığından ölen bebekleri hatırlatarak “Son yıllarda aşı güvenliğine ilişkin endişeler, mitlere dayalı olumsuz inançlar, yanlış bilgi ve sağlık sistemine güvensizlik gibi nedenlerle ortaya çıkan aşı tereddütü ve aşı reddi, bağışıklama programları için büyüyen bir zorluk oluşturuyor” dedi.

'2023 YILINDA KAÇ ÇOCUĞA AŞI YAPILMAMIŞTIR?''

Aşıların, salgına yol açan birçok hastalığın önlenmesinde hayati rol oynadığını vurgulayan Pala, Bakan Koca’ya şu soruları yöneltti:

“2023 yılı sonu itibariyle ülkemizde 12-23 aylık yaşa uygun tüm aşılarını yaptırmış çocukları sayısı ve oranı nedir? Bu yaş grubunda tam aşısız olan çocukların oranının illere göre dağılımı nedir?

2023 yılında 12-23 aylık kaç çocuğa aşı yapılmamıştır?

2023 yılı sonu itibariyle ülkemizde 24-35 aylık yaşa uygun tüm aşılarını yaptırmış çocukların sayısı ve oranı nedir? Bu yaş grubunda tam aşısız olan çocukların oranının illere göre dağılımı nedir?

2023 yılında, 24-35 aylık kaç çocuğa hiç aşı yapılmamıştır?

2002-2023 yılları arasında yıllara göre, aşı ile önlenebilir hastalıklar nedeniyle gerçekleşen çocuk ölümü sayısı kaçtır?

2002-2023 yılları arasında yıllara göre, bakanlığınıza iletilen aşı reddi başvurusu sayısı kaçtır? Bunların illere göre dağılımı nedir?

2024 yılının ilk 5 ayında aylara göre, bakanlığınıza iletilen aşı reddi başvurusu sayısı kaçtır? Bunların illere göre dağılımı nedir?

Bakanlığınıza anne/babaları tarafından aşı yaptırılmayarak bulaşıcı hastalıklara karşı korumasız bırakılan çocukları korumak için herhangi bir eylem planı var mıdır?

Bakanlığınızın aşı tereddütünü ve reddini önlemek için etkili iletişimi de içerecek biçimde herhangi bir eylem planı var mıdır?"